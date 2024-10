Tatăl Andreei Bălan, detalii despre motivul pentru care Andreea Antonescu a lipsit de la concertul artistei de la Sala Palatului: „la America Express…”

Andreea Bălan a captivat publicul cu un spectacol de trei ore, intitulat „Povestea sufletului meu”, care a avut loc recent pe scena Sălii Palatului. Artista a oferit un show emoționant și plin de energie, care a ridicat spectatorii în picioare, alături de invitați speciali. Unul dintre cele mai memorabile momente ale serii a fost reuniunea emoționantă cu tatăl ei, Săndel Bălan, după ani de neînțelegeri, surprinzând și impresionând publicul.

Toți cei prezenți au observat lipsa Andreei Antonescu de la concertul susținut de Andreea Bălan la Sala Palatului, unde artista a avut parte de un succes răsunător. Săndel Bălan a explicat motivele pentru care fosta colegă de trupă a fiicei sale nu a urcat pe scenă.

Artista a oferit un show de excepție, plin de momente bine gândite și organizate, iar publicul a fost profund impresionat și s-a distrat de minune alături de invitații surpriză aduși de artistă pe scenă.

Cu toate acestea, mulți au observat că Andreea Antonescu, cealaltă jumătate a trupei Andre, nu a fost prezentă pe scenă alături de Andreea Bălan, chiar dacă cele două au fost odată foarte apropiate și au împărtășit diverse experiențe, inclusiv în emisiunea „America Express”. Întrebat de jurnaliștii de la Click!, Săndel Bălan, fostul impresar și compozitor al trupei Andre, a oferit lămuriri cu privire la absența Andreei Antonescu de la acest eveniment.

Săndel Bălan nu a oferit explicații precise, însă a lăsat să se înțeleagă că ar fi existat anumite tensiuni sau divergențe între Andreea Bălan și Andreea Antonescu în trecut, fără să intre însă în amănunte. În cadrul spectacolului, piesele celebre ale trupei Andre au fost interpretate de alte două tinere.

Andreea Bălan a povestit în cadrul podcastului lui Bursucu că relația ei cu Andreea Antonescu s-a răcit pur și simplu după întoarcerea din America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles. Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.