Andreea Bălan, apariție inedită într-o emisiune la PRO TV, după demisia de la Antena 1: „Acum vorbesc, e totul în regulă”

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final. Artista a făcut primele declarații despre motivele pentru care a luat această decizie.

Recent, Andreea Bălan a avut o primă apariție la PRO TV, după ce a anunțat că și-a dat demisia de la Antena 1. Artista a venit în emisiunea „La Măruță” alături de cele două fetițe ale ei, Ella și Clara. Cântăreața a vorbit despre noua piesă lansată împreună cu fiicele sale, dar și despre concertul impresionant pe care îl pregătește.

„Wow! Pro TV! N-am mai fost de patru ani și atunci nu am vorbit! Când am avut derogare atunci! Acum vorbesc, e totul în regulă! S-a dat liber! Mă simt foarte bine să fiu aici, cu voi, și mă simt bine liberă. Sunt liberă! Acum nu mai sunt liberă pe partea personală! (…) Am venit împreună cu ele pentru că am lansat a doua melodie împreună, o interpretare „O lume minunată”, a cântărețului nostru preferat Mihai Constantinescu, care ne privește de sus. Și albumul se numește O lume minunată și conține 20 de piese dintre care sunt 10 dintre piese refăcute și făcute special pentru Sala Palatului, la concertul de pe 16 octombrie, plus încă 10 melodii noi lansate în ultima perioadă.”