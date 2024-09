Motivul pentru care Aurelian Temișan nu ar dori să fie naș de cununie pentru Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu o să fac acest pas”

Aurelian Temișan a explicat de ce nu ar mai fi dispus să fie nașul Andreei Bălan. Deși a botezat-o pe fiica acesteia, Clara, cântărețul a mărturisit că nu ar mai accepta să o cunune pe Andreea cu Victor Cornea, dacă ar fi pus în situația aceasta. În plus, el a abordat și subiectul plecării artistei din emisiunea „Te cunosc de undeva”.

Aurelian Temișan are o legătură strânsă cu Andreea Bălan. Timp de 12 ani, cei doi au fost colegi pe platourile de filmare ale emisiunii „Te cunosc de undeva”, iar artistul i-a botezat cântăreței și una dintre fetițe. După plecarea surprinzătoare a Andreei din show-ul de la Antena 1, Temișan a oferit câteva declarații despre prietena cu Andreea Bălan.

„Și eu o să îi spun: „Pentru că te iubesc atât de mult, nu o să fac acest pas”, o să zic că simt că nu am avut o mână atât de bună și de aceea nu aș … (râde). Nu, nu … o să îi spun: „Ia-ți mireasă ziua bună!”. Nu! „Dacă eu îți închid ușa, ia vezi ce uși se deschid pentru tine!”. Mi-e suficient! Am nășit-o o dată și liantul relației noastre este Clara.”, a spus Temișan pentru Click!.

Aurelian Temișan a mărturisit pentru CANCAN.RO că el a fost primul care a aflat de decizia Andreei Bălan de a părăsi emisiunea. De asemenea, i-a oferit un sfat, îndemnând-o să reflecteze cu atenție înainte de a face acest pas. Cu toate acestea, artistul și-a exprimat susținerea pentru ea și a subliniat că plecarea ei nu va afecta relația lor.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre căsătoria cu partenerul ei și de ce nu vrea să facă acest pas.

„Văd că asta contează pentru societate. Toată lumea mă întreabă: când te măriți? De ce nu te măriți? Sufletele nu se căsătoresc, sufletele se iubesc! Deci pentru noi nu contează. Mai avem lucruri de făcut, Victor are 30 de ani și este în plină carieră și în plină ascensiune. Este pe locul 68 mondial în tenis, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de greu. El nu are niciodată pauză, joacă 40 de săptămâni pe an. Deci întrebarea asta – când te măriți? este doar aici în 3D, hai să mergem mai departe și să ne dăm seama că iubirea contează”, a povestit Andreea Bălan pentru ciao.ro.