Andreea Bălan, surpriză inedită pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere. Sportivul a împlinit 31 de ani

Andreea Bălan a pregătit o surpriză impresionantă pentru partenerul ei, Victor Cornea, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 31 de ani. Gestul său a fost profund apreciat de sportiv, iar fanii din mediul online i-au transmis cele mai frumoase urări.

Victor Cornea a împlinit 31 de ani

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Victor Cornea a fost sărbătorit cu fast de partenera sa și fiicele ei. Andreea Bălan i-a pregătit o surpriză inedită sportivului de ziua lui de naștere, oferindu-i un tort cu detalii legate de tenis, iar în grădina de acasă fetele i-au aranjat mingi de tenis într-o formă de inimă uriașă. Totodată, cântăreața a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Azi este ziua de naștere a sufletului meu pereche, omul minunat care mă face să mă simt cea mai fericită, împlinită, liniștită și iubită femeie de pe pământ 🥹

@victorcornea 😍 Te iubim ♾️ și sunt recunoscătoare până la stele pentru iubirea pe care ne-o oferi în fiecare clipă 🙏

Căldura ta sufletească, seninătatea, empatia și grija cu care ne îmbrățișezi mereu, ne echilibrează, ne liniștește și ne oferă familia mult visată 🦋

Fericirea alături de tine nu are limite 💙

Azi e ziua ta și îți dorim toată iubirea din univers, sănătate și claritate să îți poți îndeplini toate visurile 🤗

Tot ce ai realizat până acum este de neprețuit și în continuare îți doresc și meriți să fii pe cele mai înalte culmi ale succesului și voi fi alături de tine la fiecare pas 🏆🎾

Ai adus în viața noastră iubirea și pacea de care aveam atâta nevoie 🪽Îți mulțumesc din toată inima pentru tot 🙏🥹❤️

#pentrutodeauna #teiubesc ♾️”, a scris Andreea Bălan la un videoclip cu Victor Cornea pe Instagram.

Artista, despre diferența de vârstă din cuplu

Andreea Bălan a povestit recent cum privește diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Victor Cornea. Artista are 40 de ani, iar pe 24 septembrie, jucătorul de tenis va împlini 31 de ani.

„Victor îmi oferă toată încrederea și toată transparența. Dacă tu stai cu telefonul așa (n.r. întors), cred și eu că nu am încredere în tine și mă gândesc…aoleu. Dar când tu ești corect de la început, ăsta e telefonul, așa, ăsta e trecutul meu, asta am făcut”, a spus ea pe Youtube. „Nu, nu mi-e frică (de diferența de vârstă n.red.) pentru că noi suntem amândoi treziți spiritual și noi ne iubim dincolo de corpuri. Eu cred că sunt cu el din alte timpuri. Când ne-am întâlnit, la prima întâlnire, aveam impresia că îl cunosc din altă viață. Deci abia acum cu Victor există un echilibru real, corect și just în care el se simte bărbat și eu mă simt femeie. Eu când merg cu el nu plătesc nimic, nicăieri, niciodată. Nu prea am avut bărbați bogați. Abia acum, Victor este singurul bărbat bogat cu care eu sunt”, a adăugat Andreea Bălan.

Foto: Arhiva ELLE

