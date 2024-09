Noi detalii despre plecarea Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva”. Ce a dezvăluit Aurelian Temișan: „A ajuns la o saturație…”

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final. Artista a făcut primele declarații despre motivele pentru care a luat această decizie.

Pe contul personal de Instagram, Andreea Bălan a făcut primele declarații despre demisia ei de la Antena 1. Cântăreața nu va mai face parte din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!” și a explicat ce anume a determinat-o să își dea demisia.

„Dragii mei, Anul acesta împlinesc 30 de ani de carieră și îmi îndeplinesc marele vis de a avea cel mai mare concert din viața mea la Sala Palatului pe 16 octombrie – Povestea Sufletului meu și sunt foarte fericită să mă dedic și să muncesc pe deplin pentru acest proiect. Totodată, îmi doresc să petrec și să călătoresc mai mult cu familia mea, fără să depind de programul strict al unui show tv. Din aceste motive, eu am decis să nu mai fac parte din juriul Tcdu. Sunt foarte împlinită și fericită din toate punctele de vedere și îmi doresc ca proiectele profesionale să fie în armonie cu dezvoltarea mea emoțională. Le doresc succes în noul sezon. Abia aștept să ne vedem pe 16 octombrie – Povestea Sufletului meu, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram.

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan, care face parte din juriul „Te Cunosc de Undeva” a vorbit despre plecarea Andreei Bălan din emisiune.

Pe lângă faptul că au fost colegi în emisiune, Aurelian Temișan și Andreea Bălan sunt prieteni foarte buni, artistul și soția lui, Monica Davidescu, fiind nașii de botez ai Clarei, fetița Andreei Bălan.

În cadrul unui interviu acordat recent, Pepe a luat prin surprindere cu declarațiile referitoare la plecarea Andreei Bălan din show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Artistul prezintă emisiunea alături de Alina Pușcaș. Deși nu a oferit foarte multe detalii, Pepe a ținut să precizeze că este entuziasmat de schimbările care vor avea loc în emisiune.

„Urmează noi proiecte, urmează „Te cunosc de undeva!” și sunt sigur că vor veni oameni noi, vor veni artiști noi, poate chiar și jurați noi, evident, concurenți noi, și nu avem timp să ne plictisim. E un joc frumos și cred că nu trebuie să ne uităm în urmă, ci doar înainte. Și eu am făcut parte din multe proiecte și am dispărut din ele și apoi am revenit. Așa e viața!”, a declarat Pepe pentru Click!