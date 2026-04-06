Ioana Ginghină, un nou reproș la adresa lui Alexandru Papadopol. Ce a dezvăluit actrița despre fostul ei soț: „Trebuie să fie implicat”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca. Cei doi s-au căsătorit în luna februarie a anului 2025, iar actorul nu și-a invitat fiica la eveniment. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

Ioana Ginghină, noi reproșuri la adresa fostului soț, Alexandru Papadopol

Cu toate că în 2019 drumurile lor s-au separat oficial, iar fiecare și-a refăcut viața sentimentală, Ioana Ginghină spune că relația post-divorț nu este una liniștită, mai ales atunci când vine vorba despre implicarea fostului ei soț, Alexandru Papadopol, în viața fiicei lor, Ruxandra.

Ioana Ginghină a făcut noi declarații despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița i-a reproșat acestuia că nu are o relație apropiată cu fiica lor, Ruxandra, care se apropie de o etapă importantă din viața ei.

„Fata mea se apropie de 18 ani. Stă acasă da, locuiește cu noi, dar nu prea stă de fapt pe acasă. Urmează un an greu, pentru că urmează clasa a 12-a. Iar, dă-i cu învățatul. Mi-e groază! Și ei, și mie. Din clasa a 8-a am lăsat-o în pace, am cam lăsat-o din mână, ca să zic așa. Dar, ea e un copil bine crescut și nu-mi face probleme. Acum însă iar va trebui să fiu un pic geană pe ea, în clasa a 12-a, cu învățatul. Ruxi ține legătura cu tatăl ei, da. Ei întotdeauna au ținut legătura. Problema e că un tată trebuie să fie implicat, nu să țină legătura. Așa legătura ține și cu bunicii, cu unchii, cu mătușile. Dar, dacă atât s-a putut, asta e!”, a spus Ioana Ginghină pentru Click!

Ioana Ginghină, despre tensiunile cu Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a revenit cu dezvăluiri sincere despre relația complicată pe care o are cu fostul soț, Alexandru Papadopol, dar mai ales despre modul în care această dinamică se reflectă în viața fiicei lor, Ruxandra. Actrița a vorbit fără ocolișuri despre un episod recent care a afectat-o profund și care, spune ea, spune mai mult decât orice aparență publică.

Vorbind într-un podcast, Ioana Ginghină a abordat direct subiectul relației cu tatăl copilului său, recunoscând că, deși au trecut câțiva ani de la divorț, tensiunile nu s-au stins complet. Mai dureros decât ruptura dintre doi adulți este, în opinia ei, impactul emoțional pe care lipsa constantă a lui Alexandru Papadopol îl are asupra adolescentei.

Ioana Ginghină a povestit despre un eveniment extrem de important pentru Ruxandra, un moment care ar fi trebuit să fie unul de bucurie deplină, dar care a fost umbrit de o absență dureroasă. Este vorba despre un vernisaj al expoziției de pictură a adolescentei, la care tatăl ei nu a participat.

Actrița a explicat că informațiile despre eveniment erau publice și ușor accesibile, motiv pentru care a ales să nu insiste personal. Totuși, lipsa lui Alexandru Papadopol a fost resimțită, mai ales de copil.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. – soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a spus Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea.

Citește și:

Anunțul special făcut de Andreea Bănică. Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit: „Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro