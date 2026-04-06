Anunțul special făcut de Andreea Bănică. Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit: „Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții”

Andreea Bănică are o relație specială cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant aspecte inedite ale vieții ei.

  Actualizat 06.04.2026, 09:01, de Andreea Ilie
Andreea Bănică are o carieră muzicală remarcabilă și este printre cele mai îndrăgite artiste din România.

Cadoul special primit de Andreea Bănică

Andreea Bănică are o relație specială cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant aspecte inedite ale vieții ei profesionale, dar și momentele frumoase pe care le trăiește în familie.

Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit și a prezentat noul membru al familiei, un cățel adorabil pe nume Rutzy.

„El este Rutzy….ce pot să mai spun? Așa cadou frumos de Florii.
Nu s-au lăsat până nu au luat un cățel care să îmi aducă aminte de Nino și tare mi-a răscolit inima și amintirile. Parcă mă simt vinovată ….ieri a fost ultima zi în care am pupat urna lui Nino fără altcineva în viața noastră și îi spuneam că nu voi iubi niciodată cum l-am iubit pe el însă și alții merită o șansă. Rutzy are mirosul lui….are finețea lui, este foarte jucăuș și m-a prins. Va fi inima și sufletul nostru. Bine ai venit în familia noastră, iubire mică.
Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții”, a scris artista în descrierea fotografiilor.

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

„Am fost ofertată pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că se concentrează pe cariera muzicală, iar concertele au fost mult mai importante pentru ea.

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Acum ceva timp, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică. 

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Recomandari
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: "Nu mai e totul așa de roz"
Kate Middleton, apariție elegantă la slujba de Paște alături de Prințul William și cei trei copii. Nu este prima dată când Prințesa poartă această ținută
Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil. Cum le-a anunțat actrița pe fiicele ei: "Uimire, bucurie și emoție pură"
Rareș Cojoc, mesaj neașteptat pe internet pe fondul divorțului de Andreea Popescu. Ce a dezvăluit dansatorul: "De câți copii crezi că..."
Raluca Bădulescu critică dur stilul vestimentar al Andreei Bălan. Care este părerea ei sinceră: "Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar..."
Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?
Mihaela Rădulescu, primul Paște fără Felix Baumgartner și mama ei. Mesajul dureros transmis de vedetă: „Am tăcut timp de 8 luni”
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, care a revenit pentru câteva zile în România. Violeta studiază în America: "Ce bucurie pentru o mamă..."
Violeta a revenit pentru câteva zile în România, lucru dezvăluit chiar de mama ei, Andreea Marin.

Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."
Fanii Angelinei Jolie și-au exprimat îngrijorarea în online, după cea mai recentă apariție publică a actriței, la un eveniment Tom Ford.

Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: "Am un suflet pereche..."
Radu Ștefan Bănică a dezvăluit detalii emoționante despre partenera lui.

Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Totul despre sampanie
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
