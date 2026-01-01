Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: „Mă simt liberă să experimentez”

Andreea Bănică a ținut să reacționeze la adresa oamenilor care i-au criticat de-a lungul vremii stilul vestimentar. Artista consideră că felul în care se îmbracă este subiectiv, așa că este firesc ca unor persoane să le displacă alegerile ei stilistice.

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Acum ceva timp, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică.

Andreea Bănică, criticată pentru că pozează în costum de baie

Andreea Bănică a postat un video în care apare într-un costum de baie negru, din două piese, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Filmarea a fost făcută în fața oglinzii, iar artista apare cu părul desfăcut și un zâmbet discret, dovedind că se mândrește cu corpul său.

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,

Fii blând în privire, nu plin de păcate.

Costumul e mic, dar inima-i mare,

Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.

Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace”, a scris artista în descrierea clipului.

La scurt timp de la postarea clipului au început să apară și reacțiile celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. În timp ce unii au lăudat-o pentru formele sale de invidiat, au existat și comentarii negative din partea altora care au criticat-o pentru apariția în costum de baie.

„De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”, a întrebat-o o persoană.

Răspunsul artistei a venit la scurt timp, fiind considerat de alți internauți o dovadă a faptului că aceasta este o persoană asumată.

„Ca să mai vorbiți și voi de mine”, i-a răspuns Andreea.

Citește și:

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro