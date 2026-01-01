Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: „Mă simt liberă să experimentez”

Andreea Bănică a reacționat în urma criticilor la adresa stilului ei vestimentar.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bănică
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Andreea Bănică a ținut să reacționeze la adresa oamenilor care i-au criticat de-a lungul vremii stilul vestimentar. Artista consideră că felul în care se îmbracă este subiectiv, așa că este firesc ca unor persoane să le displacă alegerile ei stilistice. 

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte. 

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Acum ceva timp, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică. 

Andreea Bănică, criticată pentru că pozează în costum de baie

Andreea Bănică a postat un video în care apare într-un costum de baie negru, din două piese, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Filmarea a fost făcută în fața oglinzii, iar artista apare cu părul desfăcut și un zâmbet discret, dovedind că se mândrește cu corpul său.

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,
Fii blând în privire, nu plin de păcate.
Costumul e mic, dar inima-i mare,
Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.
Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace”, a scris artista în descrierea clipului.

La scurt timp de la postarea clipului au început să apară și reacțiile celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. În timp ce unii au lăudat-o pentru formele sale de invidiat, au existat și comentarii negative din partea altora care au criticat-o pentru apariția în costum de baie.

„De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”, a întrebat-o o persoană.

Răspunsul artistei a venit la scurt timp, fiind considerat de alți internauți o dovadă a faptului că aceasta este o persoană asumată.

„Ca să mai vorbiți și voi de mine”, i-a răspuns Andreea.

Citește și:
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
People
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
People
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
People
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
People
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
People
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
Libertatea
Dan Petrescu, prima apariție publică după începerea chimioterapiei. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, vizibil slăbit
Dan Petrescu, prima apariție publică după începerea chimioterapiei. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, vizibil slăbit
Ioana Ginghină, îmbrăcată provocator, dansează lasciv în fața fanilor săi. Confesiunea actriței: „Mă simt cea mai frumoasă și cea mai sexy”
Ioana Ginghină, îmbrăcată provocator, dansează lasciv în fața fanilor săi. Confesiunea actriței: „Mă simt cea mai frumoasă și cea mai sexy”
Primele imagini cu concurenții la „Survivor România” 2026. Cum a fost surprins Aris Eram, băiatul Andreei Esca, în junglă
Primele imagini cu concurenții la „Survivor România” 2026. Cum a fost surprins Aris Eram, băiatul Andreei Esca, în junglă
Imagini cu Raluca Bădulescu în costum de baie la Survivor România 2026. Remarca pe care a făcut-o despre Cristian Boureanu, concurent în show
Imagini cu Raluca Bădulescu în costum de baie la Survivor România 2026. Remarca pe care a făcut-o despre Cristian Boureanu, concurent în show
Ego.ro
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William vor prelua noi îndatoriri în 2026. Ce se schimbă în Familia Regală Britanică
Kate Middleton și Prințul William vor prelua noi îndatoriri în 2026. Ce se schimbă în Familia Regală Britanică
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi
Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi
Mai multe din people
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
People

Antonia a vorbit sincer despre relația cu Alex Velea.

+ Mai multe
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
People

Amalia Enache a vorbit despre cum reușește să se mențină mereu în formă.

+ Mai multe
Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: "Aș ține cont de lecția asta"
Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: "Aș ține cont de lecția asta"
People

Mircea Radu a dezvăluit ce anume ar fi vrut să cunoască mai bine la începutul carierei în televiziune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC