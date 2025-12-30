Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: „Aș ține cont de lecția asta”

Mircea Radu a dezvăluit ce anume ar fi vrut să cunoască mai bine la începutul carierei în televiziune.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mircea Radu
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Mircea Radu este unul dintre prezentatorii emblematici din televiziunea românească. Are o carieră de mai bine de trei decenii, dar faima a cunoscut-o după ce s-a lansat emisiunea „Din dragoste” pe Antena 1, fiind prezentatorul acesteia vreme de nouă ani.

Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei în televiziune

Mircea Radu și-a făcut debutul în televiziune în 1990, lucrând ca reporter și prezentator. Șase ani mai târziu, a absolvit Missouri School of Journalism din SUA, iar în 1998 a terminat BBC School of Journalism. Pe tot parcursul carierei sale, Mircea Radu s-a întâlnit cu tot felul de oameni și a avut parte de diverse experiențe, din care a extras mai multe învățăminte. 

„Lecțiile pe care le-am învățat sunt multe. Nenumărate. Una dintre ele este că în televiziune, deși se câștigă bine, nu banii sunt pe primul plan – cel puțin, nu pentru mine. Onoarea este ceea ce contează. Vezi tu, deși pare mare, lumea televiziunii, showbizul, este o lume mică în care noi toți ne cunoaștem între noi. Chiar dacă nu m-am întâlnit niciodată cu cineva, nu trebuie decât să dau două telefoane ca să știu ce fel de om e. Dacă aș fi la începutul carierei, aș ține cont de lecția asta”, a spus Mircea Radu pentru VIVA!

Mircea Radu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția sa

Mircea Radu a oferit mai multe detalii despre căsnicia cu soția lui, Raluca. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală și a surprins cu mărturisirile făcute despre mariajul lor. 

„Timpul a trecut (și trece) fără să-mi dau seama – John Lennon zicea că ‘viața e ceva ce ți se întâmplă în timp ce tu îți faci alte planuri. Dar nu asta e frumusețea, să lași lucrurile să curgă și să se așeze în firescul și rostul lor pe care, poate, la început nu le înțelegeai? Da, am câteodată momente când zic că în cutare perioadă am făcut prea puțin, dar alung rapid gândurile astea fiindcă-s inutile, oricum nu mai pot face nimic. Și-apoi, știu eu dacă aș fi ajuns aici, în punctul ăsta, dacă aș fi luat-o pe un alt drum?”, a declarat Mircea Radu pentru viva.ro.

Mircea Radu și soția lui, Raluca, au o relație specială și continuă să se descopere unul pe celălalt.

„Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E o camaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne am pierdut busola.

Atunci când pe stradă sau oriunde cineva îmi cere un autograf sau să facem o fotografie împreună, Raluca iese din cadru, este o femeie atentă și discretă. Respectă și înțelege lumea din care eu vin și toate regulile cu care aceasta vine la pachet.”

Citește și:
Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: „Aseară le-am citit copiilor, după care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
People
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
Lora, momente dramatice din fostele relații. Artista, dezvăluiri sincere: "Despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri"
People
Lora, momente dramatice din fostele relații. Artista, dezvăluiri sincere: "Despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri"
Brigitte Bardot, declarații controversate despre fiul ei. De ce nu s-a implicat în creșterea lui Nicolas-Jacques Charrier: "Obiectul nenorocirii mele"
People
Brigitte Bardot, declarații controversate despre fiul ei. De ce nu s-a implicat în creșterea lui Nicolas-Jacques Charrier: "Obiectul nenorocirii mele"
Dana Săvuică, despre stilul ei de viață. Care sunt regulile de la care nu se abate: "Mișcarea e sfântă"
People
Dana Săvuică, despre stilul ei de viață. Care sunt regulile de la care nu se abate: "Mișcarea e sfântă"
Corina Caragea, despre primele emisiuni live la PRO TV: "Niciodată nu îmi trecuse prin cap..."
People
Corina Caragea, despre primele emisiuni live la PRO TV: "Niciodată nu îmi trecuse prin cap..."
Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de fundația care îi poartă numele
People
Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de fundația care îi poartă numele
Libertatea
Actrița Kate Winslet dezvăluie detalii intime din adolescență: „Primele mele experiențe intime au fost cu fete”
Actrița Kate Winslet dezvăluie detalii intime din adolescență: „Primele mele experiențe intime au fost cu fete”
Brigitte Bardot și relația complicată cu fiul ei: „Mai bine aveam un câine decât un copil”. Cine e Nicolas-Jacques Charrier
Brigitte Bardot și relația complicată cu fiul ei: „Mai bine aveam un câine decât un copil”. Cine e Nicolas-Jacques Charrier
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ego.ro
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Toată România vuiește! S-a recăsătorit la 80 de ani, cu o femeie mai tânără ca el cu aproape un sfert de secol! „E problema mea personală”
Toată România vuiește! S-a recăsătorit la 80 de ani, cu o femeie mai tânără ca el cu aproape un sfert de secol! „E problema mea personală”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
catine.ro
Horoscopul lunii ianuarie 2026. Nativii au încredere în forțele proprii
Horoscopul lunii ianuarie 2026. Nativii au încredere în forțele proprii
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Mai multe din people
Simona Halep ia în considerare să devină mamă după ce s-a retras din tenis: "Îmi doresc să am copii"
Simona Halep ia în considerare să devină mamă după ce s-a retras din tenis: "Îmi doresc să am copii"
People

Simona Halep și-a făcut publică intenția de a îmbrățișa rolul de mamă.

+ Mai multe
Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof. În ce fel a cucerit-o soțul ei: "Nu mi-a inspirat încredere"
Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof. În ce fel a cucerit-o soțul ei: "Nu mi-a inspirat încredere"
People

Simona Pătruleasa a dezvăluit cum a cucerit-o soțul ei, Sabin Ivanof.

+ Mai multe
Gabriela Prisăcariu, despre parenting și limitele impuse în creșterea lui Tiago: "Mă amuză când oamenii spun că..."
Gabriela Prisăcariu, despre parenting și limitele impuse în creșterea lui Tiago: "Mă amuză când oamenii spun că..."
People

Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre limitele impuse în creșterea copilului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC