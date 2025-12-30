Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: „Aș ține cont de lecția asta”

Mircea Radu este unul dintre prezentatorii emblematici din televiziunea românească. Are o carieră de mai bine de trei decenii, dar faima a cunoscut-o după ce s-a lansat emisiunea „Din dragoste” pe Antena 1, fiind prezentatorul acesteia vreme de nouă ani.

Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei în televiziune

Mircea Radu și-a făcut debutul în televiziune în 1990, lucrând ca reporter și prezentator. Șase ani mai târziu, a absolvit Missouri School of Journalism din SUA, iar în 1998 a terminat BBC School of Journalism. Pe tot parcursul carierei sale, Mircea Radu s-a întâlnit cu tot felul de oameni și a avut parte de diverse experiențe, din care a extras mai multe învățăminte.

„Lecțiile pe care le-am învățat sunt multe. Nenumărate. Una dintre ele este că în televiziune, deși se câștigă bine, nu banii sunt pe primul plan – cel puțin, nu pentru mine. Onoarea este ceea ce contează. Vezi tu, deși pare mare, lumea televiziunii, showbizul, este o lume mică în care noi toți ne cunoaștem între noi. Chiar dacă nu m-am întâlnit niciodată cu cineva, nu trebuie decât să dau două telefoane ca să știu ce fel de om e. Dacă aș fi la începutul carierei, aș ține cont de lecția asta”, a spus Mircea Radu pentru VIVA!

Mircea Radu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu soția sa

Mircea Radu a oferit mai multe detalii despre căsnicia cu soția lui, Raluca. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală și a surprins cu mărturisirile făcute despre mariajul lor.

„Timpul a trecut (și trece) fără să-mi dau seama – John Lennon zicea că ‘viața e ceva ce ți se întâmplă în timp ce tu îți faci alte planuri. Dar nu asta e frumusețea, să lași lucrurile să curgă și să se așeze în firescul și rostul lor pe care, poate, la început nu le înțelegeai? Da, am câteodată momente când zic că în cutare perioadă am făcut prea puțin, dar alung rapid gândurile astea fiindcă-s inutile, oricum nu mai pot face nimic. Și-apoi, știu eu dacă aș fi ajuns aici, în punctul ăsta, dacă aș fi luat-o pe un alt drum?”, a declarat Mircea Radu pentru viva.ro.

Mircea Radu și soția lui, Raluca, au o relație specială și continuă să se descopere unul pe celălalt.

„Cred că o căsnicie e ca navigarea pe un ocean. Zic ocean și nu lac pentru că nu e nimic lin într-o călătorie în care la început sunt doi, apoi trei, în fine, câți copii are fiecare. Sunt tot felul de probleme, de unele auziseși, de altele nici nu-ți trecea prin cap că pot exista, atenția trebuie să fie distribuită, nimeni nu mai e de capul lui, toți sunt pentru unul și unul pentru toți. E o camaraderie frumoasă și tandră de la care copiii trebuie să ia exemplu, pentru a da mai departe copiilor lor. Cei 11 ani? Au trecut cu bine, navigăm, nu ne am pierdut busola.

Atunci când pe stradă sau oriunde cineva îmi cere un autograf sau să facem o fotografie împreună, Raluca iese din cadru, este o femeie atentă și discretă. Respectă și înțelege lumea din care eu vin și toate regulile cu care aceasta vine la pachet.”

Citește și:

Ada Condeescu, declarații rare despre viața de familie: „Aseară le-am citit copiilor, după care…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro