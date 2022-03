10 show-uri de televiziune cu distribuții impresionante

De la comedii, drame sau producții inspirate din evenimente reale, în mai multe show-uri de televiziune vei regăsi faptul că atenția se concentrează asupra mai multor personaje și a felului în care decurge evoluția lor. Și sunt destule exemple care se încadrează în categoria celor care au ajuns în topul celor mai urmărite, tocmai datorită unei distribuții ample.

1. Arrested Development

Serialul Arrested Development are în prim-plan parcursul unei familii înstărite, pe nume Bluth, după ce are loc arestarea lui George Bluth Sr. Lui Michael, fiul lui George, îi revine misiunea de a readuce echilibrul în familia sa disfuncțională. Membrii familiei sale au diverse încercări prin care arată că își doresc cu ardoare ca lucrurile să fie ca înainte.

2. Ghosts

În serialul Ghosts, Casa Button este moștenită de către Allison Cooper, care este o rudă îndepărtată a ultimului propritar. Allison alături de soțul ei, Mike, descoperă că noua lor casă este bântuită. Familia Button, formată din mai multe generații, își face simțită prezența și sunt aduse în atenție relațiile dintre membrii familiei. Odată cu venirea lor, fantomele se luptă cu trecutul după decenii în care au stat cât mai departe de ele.

3. Vikings

Vikings are ca sursă de inspirație legenda vikingului Ragnar Lothbrok. Urmărește povestea lui Ragnar, dar și a echipajului său, alcătuit din personaje diferite, în timp ce explorează și atacă țărmurile îndepărtate. Ragnar își depășește limitele și își riscă atât viața lui, cât și viețile celor care sunt alături de el în această călătorie care se dovedește a fi periculoasă.

4. The West Wing

Drama The West Wing, creată de Aaron Sorkin, explorează în cele șapte sezoane viața președintelui Bartlet, precum și a angajaților din Aripa de Vest a Casei Albe. Serialul abordează atât teme politice, cât și poveștile și problemele personale și nu numai, ale președintelui și ale personalului său.

5. The Crown

The Crown se numără printre serialele în care poți remarca cu ușurință o distribuție impresionantă. Serialul spune în principal povestea de viață a Reginei Elisabeta a II-a, de la căsătoria cu Prințul Philip și până la momente cheie din secolul al XXI-lea. Nu lipsesc diversele personalități istorice care conturează o imagine de ansamblu asupra evenimentelor care au marcat sfârșitul secolului XX. Totuși, serialul a primit o serie de critici cu privire la faptul că nu este o portretizare fidelă a realității.

6. Lost

În Lost este vorba despre povestea unor pasageri ai unui zbor de la Sydney la Los Angeles care supraviețuiesc unui accident îngrozitor. Serialul surprinde maniera prin care fiecare individ percepe supraviețuirea, iar alături de o serie de flashback-uri se construiește o viziune asupra identităților personajelor, precum și asupra justificărilor din spatele acțiunilor pe care le fac.

7. Yellowjackets

Și Yellowjackets abordează tema supraviețuirii, însă dintr-o altă perspectivă. Povestea se desfășoară după 25 de ani de când a avut loc un accident aviatic traumatizant în sălbăticie. Serialul urmărește viețile unor jucătoare de fotbal dintr-un liceu în timp ce își dau seama că acțiunea care a început în urmă cu 25 de ani în sălbăticie nu a fost niciodată oprită și că trecutul nu a fost cu adevărat lăsat în spate.

8. Downton Abbey

Acțiunea din drama Downtown Abbey se desfășoară la începutul secolului al XX-lea, iar în centrul ei se află familia Crawley și încercarea de a-și păstra averea. Pe lângă această luptă, serialul îmbină romantismul, politica și scandalul în timp ce prezintă luptele interioare ale tuturor personajelor.

9. Game Of Thrones

Game of Thrones este adaptat după seria de romane A Song Of Ice And Fire scrisă de George R. R. Martin. Ultimul sezon i-a dezamăgit pe unii dintre fanii serialului, în timp ce alții l-au apreciat oricum. Unul dintre motivele pentru care serialul a fost urmărit într-un număr impresionant are legătură cu multitudinea de personaje, unele dintre ele remarcându-se mai mult în comparație cu altele.

10. Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy este, fără îndoială, unul dintre serialele care te ține cu sufletul la gură. Este o dramă în care regăsești, în mod evident, cazuri medicale, relații de prietenie, povești de dragoste imposibile, accidente devastatoare, precum și pierderea neașteptată a unor personaje. În toată această lume conturată în Grey’s Anatomy, fiecare personaj încearcă să își păstreze echilibrul și să își continue parcursul.

Foto: PR

