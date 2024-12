Soția lui Mircea Radu, Raluca, dezvăluiri despre mutarea familiei la Piatra Neamț: „A fost o alegere curioasă pentru toată lumea”

Mircea Radu, fostul prezentator TV, a ales să își schimbe complet stilul de viață, mutându-se alături de familie din București în Piatra Neamț. Soția sa, Raluca Radu, a explicat într-un interviu motivele care au stat la baza acestei decizii.

Raluca a declarat că principalul scop al mutării a fost dorința de a crea un mediu mai sănătos și mai calm pentru cei doi copii, dar și de a petrece mai mult timp împreună ca familie. Ea a menționat că, deși au luat în considerare și alte orașe, printre care și Brașov, Piatra Neamț a fost preferat datorită atmosferei sale liniștite și a apropierii de natură.

Raluca a descris această schimbare ca pe un pas natural, subliniind faptul că Mircea Radu a susținut în totalitate această decizie, prioritizând armonia și bunăstarea familiei. Deși păstrează legături cu Bucureștiul, cei doi și-au găsit în Piatra Neamț un loc potrivit pentru a construi o viață mai echilibrată.

„Ne-am retras într-un context din viața noastră într-un oraș de munte unde ne-am dorit noi să ne creștem copiii, care pe atunci erau mici. Fetița mea avea doi ani când ne-am mutat în Piatra Neamț. Mi se părea că e așa idilic, că e desprins dintr-un film de la Hallmark, cu mâncare de calitate bună, aer proaspăt și am simțit nevoia să ieșim din viața noastră împreună, toți 4 și să ne mutăm într-un loc în care să avem un alt stil de viață. A fost o alegere curioasă pentru toată lumea în momentul în care am decis împreună să venim aici. Este adevărat că ne-am dorit să plecăm din București, fiind amândoi în diferite contexte profesionale, în care eram atât de obosiți, dar și pentru că și aici mie mi se oferise un post undeva la o clinică. Aveam șansele să îmi așez lucrurile și viața astfel încât să pot să stau mai mult cu familia mea și cu copiii. Am avut de ales între Piatra Neamț și Brașov și, desigur, București, pentru că ușa Bucureștiului nu este închisă și niciodată nu va fi închisă în familia noastră, și am venit aici. Ne-am acomodat și ne este deocamdată bine aici”, a declarat Raluca Radu, soția lui Mircea Radu, în podcastul Ceahlăul.