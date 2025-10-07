Când a debutat Horia Brenciu în televiziune și cum arăta în acea perioadă. Imagini de arhivă cu îndrăgitul artist

Horia Brenciu a făcut un salt în timp și a împărtășit fanilor săi câteva amintiri din primii ani ai carierei sale televizate.

Horia Brenciu, la începutul carierei în televiziune

Pe Instagram, artistul a povestit cum, în 1993, a pornit pentru prima dată pe drumul televiziunii, devenind prezentatorul unei emisiuni care avea să scrie istorie în România.

„În 1993, acum 32 de ani, începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brașov pentru necunoscutul București. Vă doresc un octombrie plin de amintiri frumoase!”, a scris Brenciu.

De atunci, viața lui s-a transformat radical. Pro TV difuzează acum al 13-lea sezon al emisiunii „Vocea României', iar Horia împarte scaunul de jurat cu solista Theo Rose pentru al treilea sezon consecutiv. Născut în 1972 la Brașov, Brenciu a studiat pian și canto la Școala Populară de Artă și a absolvit Academia de Teatru și Film din București. Cariera lui a început în trupa Apropo, însă curând a pătruns în televiziune, unde a devenit cunoscut publicului prin emisiuni pentru copii, cum ar fi „TIP TOP MINITOP” sau „KIKI RIKI MIKI”, și ulterior prin show-uri de divertisment precum „Gong Show” și „Neața”.

În 2002, Horia a fondat HB Orchestra, o trupă cu un stil eclectic, ce combină pop, jazz, swing și soul. Cinci ani mai târziu, a lansat primul său album, 35, care a adus hituri ca „Funky Party”, „Lucruri simple” și „Septembrie, luni”. De-a lungul timpului, a colaborat cu artiști importanți și a devenit unul dintre cei mai apreciați entertaineri din România. Brenciu nu s-a limitat doar la muzică: a fost jurat la „Vocea României”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!”, a jucat în teatru și film, dar a și dublat personaje pentru producții animate.

Dezvăluiri despre viața de familie

În plan personal, Horia trăiește fericit alături de soția sa, Alice Dumitrescu, cu care s-a căsătorit în 2014. Cei doi au împreună o fetiță, Mina, născută în 2012, iar familia lor este completată și de Maria, Andreea și Toma, copilul adoptat de Brenciu. Artistul vorbește adesea despre familia sa ca despre „cea mai mare comoară' a vieții sale.

Într-un interviu acordat recent, Horia Brenciu a făcut dezvăluiri despre cei patru copii ai săi. Cu această ocazie, artistul a povestit că el și Andreea, una dintre fiicele sale, lucrează împreună la podcast-ul pe care acesta îl moderează.

„Ei sunt profesorii mei, profesorii noștri… Toma este mezinul și e cel mai iubitor, cel mai extrovertit. Mina e o frumoasă adolescentă rebelă și vrea să mă pună la punct tot timpul. (zâmbește) Maria e un înger. E empatică și sare în ajutor oricărui om care are vreo problemă. Andreea e colega mea. Lucrăm împreună la podcastul „Lucruri simple.' E frumoasă, spontană, nebună și de ajutor… și îndrăgostită”, a declarat Horia Brenciu pentru VIVA!

Horia Brenciu a făcut declarații emoționante și despre Toma, mezinul familiei în vârstă de 10 ani.

„Toma e o bogăție de copil. Joacă baschet, fotbal, tenis și e deschis către orice sport. Învață germana, e preocupat de matematică și ne învață pe toți ce înseamnă dragostea. Și, sincer, micul-dejun făcut de el e cel mai bun pe care l-am avut vreodată.”

