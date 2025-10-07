Când a debutat Horia Brenciu în televiziune și cum arăta în acea perioadă. Imagini de arhivă cu îndrăgitul artist

Horia Brenciu a dezvăluit o imagine de arhivă de la începutul carierei în televiziune.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Horia Brenciu la începutul carierei (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Horia Brenciu a făcut un salt în timp și a împărtășit fanilor săi câteva amintiri din primii ani ai carierei sale televizate.

Horia Brenciu, la începutul carierei în televiziune

Pe Instagram, artistul a povestit cum, în 1993, a pornit pentru prima dată pe drumul televiziunii, devenind prezentatorul unei emisiuni care avea să scrie istorie în România.

„În 1993, acum 32 de ani, începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brașov pentru necunoscutul București. Vă doresc un octombrie plin de amintiri frumoase!”, a scris Brenciu.

De atunci, viața lui s-a transformat radical. Pro TV difuzează acum al 13-lea sezon al emisiunii „Vocea României', iar Horia împarte scaunul de jurat cu solista Theo Rose pentru al treilea sezon consecutiv. Născut în 1972 la Brașov, Brenciu a studiat pian și canto la Școala Populară de Artă și a absolvit Academia de Teatru și Film din București. Cariera lui a început în trupa Apropo, însă curând a pătruns în televiziune, unde a devenit cunoscut publicului prin emisiuni pentru copii, cum ar fi „TIP TOP MINITOP” sau „KIKI RIKI MIKI”, și ulterior prin show-uri de divertisment precum „Gong Show” și „Neața”.

În 2002, Horia a fondat HB Orchestra, o trupă cu un stil eclectic, ce combină pop, jazz, swing și soul. Cinci ani mai târziu, a lansat primul său album, 35, care a adus hituri ca „Funky Party”, „Lucruri simple” și „Septembrie, luni”. De-a lungul timpului, a colaborat cu artiști importanți și a devenit unul dintre cei mai apreciați entertaineri din România. Brenciu nu s-a limitat doar la muzică: a fost jurat la „Vocea României”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!”, a jucat în teatru și film, dar a și dublat personaje pentru producții animate.

Dezvăluiri despre viața de familie

În plan personal, Horia trăiește fericit alături de soția sa, Alice Dumitrescu, cu care s-a căsătorit în 2014. Cei doi au împreună o fetiță, Mina, născută în 2012, iar familia lor este completată și de Maria, Andreea și Toma, copilul adoptat de Brenciu. Artistul vorbește adesea despre familia sa ca despre „cea mai mare comoară' a vieții sale.

Într-un interviu acordat recent, Horia Brenciu a făcut dezvăluiri despre cei patru copii ai săi. Cu această ocazie, artistul a povestit că el și Andreea, una dintre fiicele sale, lucrează împreună la podcast-ul pe care acesta îl moderează.

„Ei sunt profesorii mei, profesorii noștri… Toma este mezinul și e cel mai iubitor, cel mai extrovertit. Mina e o frumoasă adolescentă rebelă și vrea să mă pună la punct tot timpul. (zâmbește) Maria e un înger. E empatică și sare în ajutor oricărui om care are vreo problemă. Andreea e colega mea. Lucrăm împreună la podcastul „Lucruri simple.' E frumoasă, spontană, nebună și de ajutor… și îndrăgostită”, a declarat Horia Brenciu pentru VIVA!

Horia Brenciu a făcut declarații emoționante și despre Toma, mezinul familiei în vârstă de 10 ani.

„Toma e o bogăție de copil. Joacă baschet, fotbal, tenis și e deschis către orice sport. Învață germana, e preocupat de matematică și ne învață pe toți ce înseamnă dragostea. Și, sincer, micul-dejun făcut de el e cel mai bun pe care l-am avut vreodată.”

Citește și:
Sorin Brotnei, declarații despre planurile pe care le are cu banii câștigați la Asia Express: „Nu cred că mă lasă soția…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ecaterina Ladin, actrița din Las Fierbinți, declarații sincere despre presiunile și așteptările din actorie: "Nu m-am simțit niciodată constrânsă"
People
Ecaterina Ladin, actrița din Las Fierbinți, declarații sincere despre presiunile și așteptările din actorie: "Nu m-am simțit niciodată constrânsă"
Demi Moore revine la coafura care a consacrat-o după filmul Striptease. Cum arată acum actrița
People
Demi Moore revine la coafura care a consacrat-o după filmul Striptease. Cum arată acum actrița
Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit. Actrița a fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos
People
Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit. Actrița a fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos
Nicole Kidman, schimbare de look pe fondul divorțului de Keith Urban. Cum a apărut actrița alături de fiicele ei la prezentarea Chanel
People
Nicole Kidman, schimbare de look pe fondul divorțului de Keith Urban. Cum a apărut actrița alături de fiicele ei la prezentarea Chanel
Ben Affleck și JLo, din nou împreună. Ce și-au spus cei doi pe covorul roșu?
People
Ben Affleck și JLo, din nou împreună. Ce și-au spus cei doi pe covorul roșu?
Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor și nevoile mamelor. De ce consideră concediul de maternitate "un pericol uriaș"
People
Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor și nevoile mamelor. De ce consideră concediul de maternitate "un pericol uriaș"
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Mai multe din people
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista: "Pe o perioadă nedeterminată"
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista: "Pe o perioadă nedeterminată"
People

Alina Eremia are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
A fost stabilită cauza accidentului care a dus la decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia
A fost stabilită cauza accidentului care a dus la decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia
People

Procurorii italieni au stabilit cauza accidentului care a dus la moartea lui Felix Baumgartner.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, despre viața de familie și carieră. Cum păstrează vedeta un echilibru: "Încerc să le împart"
Adelina Pestrițu, despre viața de familie și carieră. Cum păstrează vedeta un echilibru: "Încerc să le împart"
People

Adelina Pestrițu încearcă să nu își neglijeze familia și să se preocupe de cariera ei în mediul online.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC