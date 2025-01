Horia Brenciu, urare emoționantă pentru soția lui, Alice Dumitrescu. Ce i-a transmis artistul: „Nu m-am săturat s-o îmbrățișez…”

Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fiică, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria. De asemenea, artistul și soția lui mai au un băiat, Toma, pe care l-au adoptat.

Pe 21 ianuarie, cu ocazia zilei de naștere a soției sale, Horia Brenciu i-a transmis o superbă declarație de dragoste care a emoționat pe toată lumea. Mesajul artistului a fost însoțit și de o imagine în care e împreună cu partenera lui, Alice Dumitrescu, cei doi fiind surprinși într-o ipostază tandră.

„În fiecare an, pe 21 ianuarie e ziua ei de naștere. Și în fiecare dimineață a acelei zile, mă apropii de ea, o îmbrățișez, îi șoptesc la ureche „la mulți ani, iubita mea” și o sărut… De foarte mulți ani fac așa și încă nu m-am săturat s-o îmbrățișez și s-o sărut. Nici ea. O cheamă Alice Dumitrescu Brenciu! E mama celor 4 copii ai mei. La mulți ani, iubita mea”, a transmis Horia Brenciu pe Instagram.