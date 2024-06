Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru fiul său. Toma a împlinit 10 ani: „Frumoși ca tine”

Toma, fiul adoptat de Horia Brenciu și soția lui, Alice Dumitrescu, a împlinit 10 ani. Artistul nu a lăsat acest moment să treacă neobservat și a transmis un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare.

Horia Brenciu are o relație deschisă cu fanii săi de pe Instagram și obișnuiește să le împărtășească momente din viața lui de familie. Artistul a publicat recent câteva fotografii adorabile cu fiul lui, Toma, care a împlinit 10 ani. Imaginile au fost însoțite de o urare specială.

Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fată, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria, din relații anterioare. De asemenea, artistul și soția lui îl mai au și pe Toma.

În emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, Horia Brenciu a făcut mărturisiri despre cum a decurs adopția fiului său, Toma.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: ‘Nu-l avortează, îl vrem noi!’. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.