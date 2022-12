Horia Brenciu, despre secretul căsniciei sale. Artistul și soția lui sunt căsătoriți de 8 ani: „Încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur”

Horia Brenciu se poate mândri cu o carieră îndelungată, în care s-a implicat într-o mulțime de proiecte. Dincolo de faptul că este un adevărat showman, artistul este și un familist convins. Cântărețul are o soție superbă, alături de care împarte o căsnicie de 8 ani. Horia Brenciu a oferit detalii inedite despre viața de familie și a dezvăluit care este secretul relației sale cu Alice Dumitrescu.

Artistul a oferit un interviu pentru revista VIVA! în care a povestit despre Sărbătorile în familia lor și cum se pregătesc pentru perioada Crăciunului. Horia Brenciu a dezvăluit că Sărbătorile sunt petrecute alături de cei dragi, iar Ajunul Crăciunului îi surprinde pe toți membrii familiei, dar și prietenii, împreună la aceeași masă.

„De obicei, bradul are rădăcină. Când se termină Crăciunul, îl plantăm ori pe lângă casă, ori la Brașov. Asta înseamnă că bradul nu e prea mare. Pe 24 ne strângem cu prieteni mulți, cu copii mulți și îl așteptăm pe Moșu. Ne bucurăm de cadouri și… mâncăm ponderat. De băutură ne atingem rar…”

În ceea ce îi privește pe copii, Horia Brenciu a dezvăluit că Sărbătorile sunt cu atât mai speciale întrucât se adună toată familia. Cum cele două fete ale soției sale nu mai locuiesc în casa părinților, aceștia se bucură enorm când se regăsesc toți pentru a petrece câteva zile împreună.

Întrebat dacă el și Alice Dumitrescu mai găsesc timp pentru relația lor de cuplu, Horia Brenciu a spus că își doresc să facă foarte multe lucruri împreună și depun efort pentru a-și duce planurile la capăt. Artistul a dezvăluit și care este secretul căsniciei lor de 8 ani, în ciuda programului încărcat.

„Evident. Fetele mari nu mai stau cu noi. Așa că ne bucurăm tare când ne mai strângem toți șase… Eu și Alice ne dorim să facem multe lucruri, așa că depunem toate eforturile pentru acest țel. În timpul pandemiei n-a prea fost timp, dar acum… the sky is the limit! Mergem destul de des la film. Ieșim din când în când la o plimbare prin Herăstrău și, după ce se culcă copiii, mai stăm la povești. În serile când sunt plecat la concerte în țară, ne dăm mesaje și, mai rar, ne trimitem și ceva emoticoane… Relația noastră este una normală. Ne iubim, ne îmbrățișăm, ne certăm, suntem supărați sau veseli, țipăm, ne facem surprize… Și, cel mai mult, încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur.”, a spus Horia Brenciu.