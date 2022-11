Anunțul făcut de Horia Brenciu după apariția zvonurilor că Theo Rose ar fi însărcinată

Horia Brenciu a făcut un anunț pe rețelele de socializare prin care sugerează că Theo Rose ar fi însărcinată. Artistul a numit-o „mămică” pe colega sa de breaslă într-o postare emoționantă făcută pe pagina sa de Facebook. În urma acesteia, fanii au fost extrem de încântați de veste.

Anunțul potrivit căruia Theo Rose ar fi însărcinată nu a fost confirmat de artistă și nici de partenerul ei, Anghel Damian. Cu toate acestea, în urma mesajului postat de Horia Brenciu, reiese că cei doi ar aștepta primul copil împreună. Cântărețul este un prieten foarte apropiat al juratei de la „Vocea României”, iar recent au lansat și o piesă împreună.

Horia Brenciu a distribuit piesa sa în colaborare cu Theo Rose pe pagina sa de Facebook. În postarea lui, artistul a scris că se bucură enorm pentru faptul că tânăra va deveni mamă și le-a transmis sincere felicitări ei și partenerului său, Anghel Damian . Ba mai mult, cum relația dintre Horia și Theo este una apropiată, cântărețul a transmis că se va gândi la un nume pentru copil.

În urmă cu ceva timp, Theo Rose vorbea sincer și deschis despre viitorul copil pe care îl va avea și ce nume va alege. Astfel, artista spunea în urmă cu câteva luni că are un nume pregătit atât pentru un băiețel, cât și pentru o fetiță.

„Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a precizat cântăreața, în urmă cu câteva luni, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe pagina sa personală de Instagram.