Horia Brenciu a împlinit 50 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui

Horia Brenciu a împlinit 50 de ani pe 27 august. Cu această ocazie, soția artistului, Alice Dumitrescu, i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

În ziua în care Horia Brenciu a împlinit 50 de ani, soția acestuia, Alice Dumitrescu, a scris pe Facebook un mesaj emoționant pentru partenerul ei de viață.

Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fată, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria, din relații anterioare. De asemenea, artistul și soția lui mai au un băiat, Toma, în vârstă de 8 ani, pe care l-au adoptat.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Horia Brenciu a vorbit despre relația pe care o are cu soția lui, Alice Dumitrescu. Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste. Inițial, au fost prieteni apropiați, iar ulterior legătura dintre ei a evoluat.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, „Sarabanda”, la TVR, „Asul din mânecă”, la Național TV, și filmul serial „Om sărac, om bogat”, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.”