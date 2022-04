Ce meserie a avut Horia Brenciu înainte să devină cunoscut. Declarațiile artistului: „Alergam în fiecare zi”

Horia Brenciu este printre cei mai cunoscuți artiști din România, care se poate mândri cu o carieră longevivă și un număr impresionant de concerte și apariții TV. Carisma și vocea i-au garantat succesul, însă viața lui nu a fost mereu înconjurată de faimă. Artistul a avut o cu totul altă meserie înainte de a ajunge pe marile scene.

Fostul jurat de la Vocea României se bucură acum de comunitatea mare de fani și de invitațiile la evenimente mondene. Deși mulți îl recunosc acum, puțini știu cu ce se ocupa artistul înainte să își înceapă cariera în muzică. Recent, Horia Brenciu a vorbit despre meseria sa și cum decurgea o zi obișnuită din viața lui.

Horia Brenciu a fost curier și livra pachete unor firme mari din Brașov. Acesta a declarat că nu îi pare rău deloc că a avut această meserie, cu toate că a fost una foarte solicitantă. Totuși, după o perioadă în care a livrat plicuri, artistul și-a îndreptat atenția spre o carieră în televiziune. Așa a ajuns să devină reporter la TVR și a povestit cum a ratat o șansă unică.

„Am fost curier. Duceam plicuri multor firme mari din Braşov. Alergam în fiecare zi ca nebunul pentru câţiva lei, dar erau primii mei bani câştigaţi. Experienţa aceea mi-a făcut foarte bine. Următoarea slujbă a fost cea de reporter, la TVR. Acolo am alergat şi mai mult. Puteam să devin maratonist, dar am ratat momentul.”, a povestit Horia Brenciu într-un interviu pentru OK! Magazine.