Horia Brenciu, declarații sincere despre rolul de tată

Horia Brenciu pare să se descurce de minune în rolul de tată și cu fiecare ocazie vorbește cu emoție despre familia lui. Artistul și soția lui, Alice Dumitrescu, o au împreună pe Mina, iar producătoarea TV mai are doi copii, pe Andreea și Maria, din relații anterioare. Cântărețul și partenera lui de viață mai au un băiat, pe nume Toma, pe care l-au adoptat acum câțiva ani.

Horia Brenciu a făcut mărturisiri sincere despre rolul de tată în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!. Cântărețul a povestit că încearcă să înțeleagă gândurile fiecărui copil, fiindu-le alături în fiecare etapă din viața lor.

În ceea ce privește relația dintre Mina și Toma, care sunt mai apropiați de vârstă, Horia Brenciu a dezvăluit că se înțeleg foarte bine și au o legătură specială.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu s-au cunoscut în 1995 la TVR. S-au căsătorit în 2014, după 8 ani de relație.

Horia Brenciu a vorbit cu mai multe ocazii despre fiul lui, Toma, pe care el și partenera lui l-au adoptat. În emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, cântărețul a făcut o serie de declarații despre cum a decurs acest proces.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: „Nu-l avortează, îl vrem noi!”. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.