Fiica vitregă a lui Jorge a împlinit 20 de ani. Cum arată Ilinca și ce mesaj emoționant i-a transmis artistul

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, din primul mariaj, pe care Jorge o consideră fiica lui.

În ceea ce o privește pe Ilinca, ea are 20 ani și l-a cunoscut pe Jorge pentru prima dată atunci când acesta era pe scenă la teatru. În 2019, Jorge și fiica lui vitregă au fost prezenți în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, ocazie cu care au vorbit despre relația lor, dar au dezvăluit și ce provocări au întâmpinat. „Aveam 7 ani când l-am cunoscut pe Jorge. L-am cunoscut prima oară când era pe scenă, juca la teatru, îl admiram”, a spus Ilinca.

Ilinca a împlinit zilele trecute 20 de ani iar cu această ocazie artistul i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, alături de o fotografie de la petrecerea organizată de ziua tinerei.

„Acum 12 ani am cunoscut o fetiță de 8 ani, veselă, foarte inventivă, talentată și cu mult entuziasm. Câțiva ani mai târziu, mi-a devenit fiică și relația noastră a evoluat superb, am cunoscut-o copil, apoi s-a transformat în adolescentă iar acum în adult, o tipă sigură pe ea și cu multă pasiune. O știu în toate etapele… am râs împreună, am plâns împreună. M-a ajutat să iubesc un copil fără să fac diferența între ea și „ai mei”.

Azi, @iamily.official împlinește 20 de ani și iubesc la ea tot, omul care a devenit, chiar și felul în care mă enervează îl iubesc pentru că e unică.

La mulți ani ILY, te iubesc”., a scris artistul pe Instagram.

Ilinca este pasionată de make-up, a făcut cursuri în acest domeniu, dar are și un canal de YouTube, acolo unde publică diverse clipuri cu tutoriale de machiaj.

„Ilinca se dezvoltă în fiecare zi din ce în ce mai mult, acum e pasionată foarte mult de make-up, are și un canal de YouTube și în fiecare zi exersează, se dezvoltă pe partea asta, a făcut foarte multe cursuri și o felicit pentru asta pentru că muncește și se vede în fiecare zi evoluția”, a povestit Jorge la „Vorbește Lumea.”

