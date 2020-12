Oamenii au o problemă cu faptul că băiețelul lui Jorge poartă rochițe și se joacă cu păpuși

Jorge a vorbit deschis pe conturile sale de socializare despre faptul că David, băiețelul lui în vârstă de aproape patru ani, pe care îl are alături de actuala soție, Ramona, poartă rochițe și se joacă cu păpuși. Ba mai mult decât atât, artistul a publicat și o fotografie cu David în care este îmbrăcat într-o rochiță, ocazie prin care numeroși oameni au creat o controversă din asta și au considerat o problemă, fapt ce întărește din nou că trăim într-o societate puternic ancorată în steretipuri de gen.

După publicarea acestei imagini care a făcut valuri pe social media, internauții s-au arătat șocați că în 2020 se vorbește despre diversitate și fluidizarea genurilor, iar Jorge a primit ulterior numeroase comentarii în care i se atrăgea atenția că nu ar mai trebui să își îmbrace băiatul în rochițe. „Te rog, nu! Nu-i mai faceți unghiile, nu-l mai îmbrăcați în rochițe etc. Nu faceți decât să-i impregnați în creier că poate fi și altfel decât băiețel. Este păcat pentru că este un băiețel atât de bun și frumos”, a fost unul dintre comentariile primite.

Jorge a spus în cadrul emisiunii „La Măruță” de pe Pro TV că și lui i s-a părut ciudat la început că băiețelul lui vrea să se îmbrace în rochițe și să se joace în păpuși. „Băiețelul nostru are aproape 4 ani și de câteva luni am văzut că el e foarte interesat în a se juca mai mult cu păpuși, vrea doar păpuși, rochițe, nu vrea mașinuțe, poartă bentițe. Inițial, și mie mi s-a părut puțin ciudat și am zis că băiatul meu trebuie să fie băiat. David mi-a demonstrat de la o zi la alta că eu gândesc greșit, că mentalitatea mea trebuie să se adapteze vremurilor noastre.”

„Intervenția nu are legătură cu sexualitatea băiatului meu și chiar dacă ar fi avut, la fel de bine aș fi intervenit și l-aș fi susținut în toate privințele. Ieri am realizat un lucru foarte important pentru mine ca părinte, faptul că pe mine David m-a convins să îl iubesc pe el cum vrea el să fie iubit și nu să îl iubesc așa cum vreau eu să fie el”, a punctat Jorge.

Artistul povestește că în urmă cu 6 luni, băiețelul lui i-a spus că este fetiță. Inițial, Jorge spune că a luat-o ca pe o glumă. Ulterior, și-a dat seama că trebuie să își lase băiețelul liber să experimenteze. „Îl încurajez să fie liber, să fie cât mai detașat, să simtă încurajările mele, să simtă că vrea să fie ce vrea în viața asta”, a afirmat Jorge pentru sursa menționată.

Jorge mai spune că își încurajează copiii să experimenteze și să exploreze și că el îi iubește oricum ar fi. „Sunt mult mai multe mesaje în care ne spun că suntem săriți de pe fix și că nu înțelegem că trebuie să-i punem copilului că el e băiat, nu fetiță. Ni s-a sugerat și un psiholog, dar noi mergem pe drumul nostru în a ne susține copiii să experimenteze, să exploreze. L-am dat și eu cu ojă pe David de foarte multe ori, i-am cumpărat bentițe cu codițe. Asta e realitatea. Îmi iubesc copiii așa cum sunt, nu așa cum vor alții să fie.”

Jorge a dezvăluit că și el când era mic, purta tocurile mamei lui. „Eu purtam tocurile mamei mele. Mă duceam în dormitor și-mi puneam tocurile. Toți bărbații fac asta. Degeaba se bat cu pumnul în piept, că sunt mari macho și mari bărbați”, a declarat Jorge pentru emisiunea „La Măruță.”

Deși suntem acum pe final de 2020, unii oameni încă se mai simt deranjați că bărbații poartă rochii sau că femeile nu sunt feminine. Tocmai o astfel de dezbatere stârnită în mediul online ar trebui să ne demonstreze că societatea a evoluat, iar diversitatea este pretutindeni.

Foto: Instagram

