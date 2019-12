9 vedete care își cresc copiii fără stereotipuri de gen

În prezent poate fi o reală provocare să îți crești copiii, mai cu seamă în perioada adolescenței, care este una de formare pentru ei. Cu toate acestea, este important să le oferim o educație bazată pe faptul că trebuie să fim egali unii cu alții.

Stereotipurile de gen provin dintr-o nevoie socială de a ne cataloga unii dintre pe alții, fie că aici vorbim despre religie, sex, statut social sau financiar. Însă, putem cu ușurință să nu mai apelăm la ele dacă vom conștientiza faptul că noi nu suntem în măsură să îi judecăm pe alții și că este responsabilitatea noastră să ne asumăm cine suntem.

Există mai multe vedete de la Hollywood care își cresc copiii fără a le impune cine și cum să fie, iar acest lucru ne demonstrează faptul că iubirea este ceea ce contează, iar cu ajutorul iubirii putem deveni mai buni.

1. Angelina Jolie

Angelina Jolie este este una dintre vedetele care ne arată că, atunci când unul dintre copiii noștri dorește să își exploreze identitatea, fie ea și de gen, trebuie să îl încurajăm și să fim alături de el. Angelina Jolie a declarat faptul că Shiloh Jolie-Pitt, unul dintre cei șase copii pe care îi are cu Brad Pitt, își dorește să fie băiat. „Shiloh își dorește să fie băiat. Așa că a trebuit să o tundem. Îi place să poarte haine de băieți. Nu știți cine sunt copiii voștri până când nu vă vor arăta cine sunt cu adevărat”, a spus Angelina Jolie pentru Vanity Fair.

2. Adele

Adele a devenit mamă în anul 2012. Ea și Simon Konecki au împreună un băiat, pe nume Angelo. Melodiile pe care Adele le interpretează au în spate ideea de a ne accepta așa cum suntem, iar același lucru încearcă să îi spună și fiului ei. Atunci când ea l-a dus pe fiul ei în Disneyland, el a ales să se costumeze în Prințesa Anna. Adele a declarat că abia așteaptă ca fiul ei să crească și să vadă cum va face față schimbărilor de care el va avea parte, dar și pentru a vedea ce anume îi place. „Abia aștept să știu cine vor fi cei mai buni prieteni ai lui, cine va fi iubita sau iubitul său sau ce filme îi plac. Orice ar vrea copilul meu să fie, îl voi sprijini mereu, indiferent de situație”, a declarat Adele pentru revista Time.

3. Charlize Theron

Charlize Theron este mamă a doi copii, August și Jackson, pe care i-a adoptat. Ea a declarat în nenumărate rânduri că nu este ușor să fii mamă și că trebuie mereu să fii pregătită pentru eventualele probleme care apar. Cu toate acestea, într-un interviu pentru ELLE UK, acordat în anul 2015, ea a spus faptul că: „Fetele trebuie să știe că a fi feministă este un lucru bun. Nu înseamnă că urăști bărbații. A fi feministă înseamnă să avem drepturi egale. Dacă faci aceeași muncă, ar trebui să fii compensată și tratată în același mod.” Când Jackson avea trei ani, el i-a spus mamei sale că nu este băiat, iar astfel ea a decis să îi asigure fiului ei un spațiu sigur în care își poate descoperi identitatea, fără să îl judece.

4. Kate Hudson

Kate Hudson este mama a trei copii, Ryder Robinson, Rani Rose și Bingham Hawn Bellamy. Ea a declarat într-un interviu faptul că este extrem de deschisă cu cei mici: „Având o fiică nu schimbă felul în care îi educ, dar există cu siguranță o diferență. Cred că îți crești copiii în mod individual, însă fără să le impui anumite limite în ceea ce privește identitatea lor. Până acum, fiica mea este incredibil de feminină prin energia și felul ei.”

5. Pink

În mod cert, Pink reprezintă o sursă de inspirație în ceea ce privește felul ei de a fi. Acum, Pink este mamă a doi copii, Willow Sage și Jameson. Pink a spus într-un interviu faptul că le spune mereu adevărul copiilor ei și faptul că mereu trebuie să muncească pentru a obține ceea ce vor. „Eu nu am etichete. Nu-mi plac deloc etichetele. Cred că o femeie și o fată pot face orice. Cred că și un băiat poate face orice. Așa că am băieți care se dau cu motoarele prin noroi și am prieteni băieți care poartă rochii. Totul este ok pentru mine. Fiecare cu gusturile lui.”

6. Beyoncé

În anul 2018, Beyoncé a apărut pe coperta revistei Vogue și a oferit un interviu în care a povestit despre faptul că își încurajează mereu copiii, Sir, Blue Ivy și Rumi să fie așa cum vor ei să fie, indiferent că vor fi judecați sau nu. „Nu trebuie să fie într-un anumit fel sau să aparțină unei anumite categorii. Pot să exploreze orice religie, să se îndrăgostească de orice rasă si să iubească pe cine vor să iubească.”

7. Amanda Seyfried

În anul 2017, Amanda Seyfried a devenit mamă. Cu toate că a păstrat acest eveniment fericit din viața ei secret, ea a declarat pentru The Sunday Times faptul faptul că îi spune fetiței sale mereu că trebuie să lupte pentru ceea ce își dorește: „Cred că oamenii au impresia că lucrurile sunt foarte ușoare și obținem ceea ce vrem. O să iau lucrurile așa cum vin în ceea ce privește educația ei. Nu este vorba despre cât de mult obții, ci să îți asumi și să fie corect.”

8. Russel Brand

Russel Brand este tată a doi copii. El a reușit să se afle în jurul unei controverse în momentul în care a declarat în cadrul emisiunii The Jonathon Ross Show, chiar înainte de nașterea fiicei sale, faptul că: „Nici măcar nu i-aș putea impune un gen, lăsați-l pe copil să crească și să fie orice naiba ar fi.”

9. Nicole Kidman

Nicole Kidman și Tom Cruise au adoptat doi copii, pe Isabella și Connor. După ce s-a despărțit de Tom, ea a început o relație cu Keith Urban și au împreună doi copii, Sunday Rose și Faith Margaret. Ea a declarat faptul că este o persoană tolerantă și întotdeauna își va iubi copiii, indiferent de ceea ce vor face ei. „Sunt un exemplu de toleranță și asta cred – că, indiferent ce va face copilul tău, el trebuie să aibă parte de iubire și copilul trebuie să știe că există dragoste și eu sunt aici pentru el.”

