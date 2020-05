Fanii lui Adele au criticat-o pentru faptul că a slăbit, iar fostul antrenor personal i-a luat apărarea

Adele a trecut printr-o transformare care ne-a luat prin surprindere pe toți în ceea ce privește silueta. Chiar și așa, foarte mulți dintre fanii ei au criticat-o pentru asta.

Pete Geracimo, fostul ei antrenor personal, a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care vrea să îi asigure pe fanii lui Adele că artista nu și-a propus în mod clar să slăbească. În schimb, a vrut să aibă un stil de viață sănătos. „În calitate de fost antrenor personal al lui Adele, este deprimant să citesc comentarii negative și acuzații privind pierderea ei în greutate. Din experiența personală de lucrat cu ea, a urmat un anumit program. Nu și-a pus la îndoială în niciun fel talentul ei dat de Dumnezeu. Nu a pretins niciodată că e altcineva”, a spus Pete.

El a mai explicat că a fost angajat să o pregătească pe Adele pentru turneul mondial pe care l-a făcut pentru promovarea albumului „25.” „Când Adele și cu mine am început această călătorie împreună, nu s-a pus problema să ajungă slabă. Era vorba să fie sănătoasă. Mai ales după naștere și operație. Când albumul a fost lansat și s-a anunțat turneul, ne pregăteam pentru un program care dura 13 luni. În acea perioadă, ea a făcut antrenamente și a făcut alegeri alimentare mult mai sănătoase. Drept urmare, a pierdut considerabil în greutate.”

Pete a adăugat și faptul că odată cu mutarea artistei în Los Angeles și schimbările din viața personală, ea a fost motivată să ia mult mai în serios alimentația și sportul. În plus, ea s-a concentrat asupra acestor aspecte pentru a avea grijă de fiul ei, Angelo. „De când s-a mutat în LA, ea a trecut prin anumite schimbări personale. Este normal să intervină și dorința de a deveni o persoană mai bună. Ea a îmbrățișat aceste noi alegeri alimentare. Nu aș putea fi mai mândru de ea. Această schimbare nu este pentru un nou album, publicitate sau pentru a fi model. O face pentru ea și fiul ei.”

În final, el le-a sugerat oamenilor să se uite la modul prin care Adele s-a schimbat pentru ea, și nu pentru a obține atenția celor din jur. „Sper ca oamenii să aprecieze munca depusă de Adele pentru beneficiul ei și al familiei. Transformarea ei nu are de a face cu mine sau cu tine. Este vorba despre cum Adele vrea să-și trăiască viața. Nu s-a schimbat din persoana cu care am crescut și pe care am iubit-o. Acum e mult mai slabă și fabuloasă”, a scris el în încheiere.

