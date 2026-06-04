Shakira, noi detalii despre suferința ei după presupusa aventură a fostului iubit, Gerard Piqué: „Viața poate fi nedreaptă”

Shakira a vorbit deschis despre perioada dificilă care a urmat despărțirii de Gerard Piqué și despre felul în care copiii și muzica au ajutat-o să meargă mai departe.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Shakira, noi detalii despre suferința ei după presupusa aventură a fostului iubit, Gerard Piqué: "Viața poate fi nedreaptă"

Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor.

Într-un interviu acordat revistei People și publicat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să își descopere o forță interioară pe care nu știa că o are.

„Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt”, a declarat cântăreața.

Despărțirea de Gerard Piqué, după o relație care a durat 11 ani și care s-a încheiat în 2022, a inspirat unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale din ultimii ani, „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, lansat în 2023.

Piesa, în care artista face referiri la presupusa infidelitate a fostului fotbalist, a devenit primul ei hit care a intrat în Top 10 Billboard Hot 100 după mai bine de un deceniu.

„A fost pură catharsis. Aveam cu adevărat nevoie să scriu despre ceea ce trăiam și să nu mă autocenzurez deloc”, a explicat Shakira.

Artista a comparat procesul de compunere a cântecelor cu terapia: „Este ca și cum ai merge la psiholog, doar că este mai ieftin”, a spus ea.

Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni.

„Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită, pentru că prietenii sunt acolo pentru tine”, a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase.

„Chiar și pentru oamenii care îți lasă cicatrici”, a afirmat artista, „pentru că ei ne fac mai buni.”

După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi.

„Când lumea ta se prăbușește, trebuie să te ridici, să îți plătești facturile, să pregătești micul dejun și să îți duci copiii la școală. Viața trebuie să continue”, a explicat ea pentru People.

Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund: „Maternitatea te face puternică. În momentul în care am devenit mamă, am început să văd viața dintr-o perspectivă diferită. Copiii mei nu sunt doar cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, ci și persoane de la care învăț în fiecare zi.”

Deși, după despărțire, presa a speculat despre posibile relații cu baschetbalistul Jimmy Butler și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, artista spune că nu se gândește în prezent la o nouă poveste de dragoste.

„Acum mă concentrez doar pe creșterea copiilor mei. Nu văd asta în viitorul apropiat”, a recunoscut Shakira, referindu-se la o nouă relație. „Poate când vor fi mai mari.”

Între timp, artista și cei doi fii ai săi s-au mutat din Spania în Miami, unde și-au construit o nouă viață.

Citește și:
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, confesiuni despre începutul relației lor. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Ce m-a atras cel mai mult a fost…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Prințesa Lilibet a împlinit 5 ani. Meghan Markle a marcat momentul cu fotografii rare de familie
People
Prințesa Lilibet a împlinit 5 ani. Meghan Markle a marcat momentul cu fotografii rare de familie
Lidia Buble, urmărită de un admirator care știa mereu unde se află: "A aflat unde stau"
People
Lidia Buble, urmărită de un admirator care știa mereu unde se află: "A aflat unde stau"
Selena Gomez, schimbare radicală de look. Cum arată acum actrița
People
Selena Gomez, schimbare radicală de look. Cum arată acum actrița
Carmen Grebenișan a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Kadri. Ce mesaj emoționant a transmis creatoarea de conținut: "Am multe de învățat de la tine"
People
Carmen Grebenișan a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Kadri. Ce mesaj emoționant a transmis creatoarea de conținut: "Am multe de învățat de la tine"
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au sărbătorit 20 de ani de căsnicie. Ce surpriză i-a pregătit artistul soției sale
People
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au sărbătorit 20 de ani de căsnicie. Ce surpriză i-a pregătit artistul soției sale
Andreea Marin, declarații rare despre viața ei personală. Ce așteptări are de la o viitoare relație amoroasă: "Unii chiar irosesc ceea ce primesc..."
People
Andreea Marin, declarații rare despre viața ei personală. Ce așteptări are de la o viitoare relație amoroasă: "Unii chiar irosesc ceea ce primesc..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Maria Dumitru, lovitură după eliminarea de la Survivor. Indiciul care arată că s-a despărțit de iubit
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Orlando Zaharia, mesaj emoționant după eliminarea Vanessei de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Ce a spus despre „prințesă”
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
Prima reacție a Nicoletei Luciu după ce s-a zvonit că a divorțat. Ce a dezvăluit actrița într-un live pe TikTok
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jennifer Garner, despre marile "schimbări" din familia sa și modul în care își crește copiii adolescenți împreună cu Ben Affleck
Jennifer Garner, despre marile "schimbări" din familia sa și modul în care își crește copiii adolescenți împreună cu Ben Affleck
People

Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă după divorțul de Ben Affleck și despre perioada în care a pus cariera pe pauză pentru a se dedica celor trei copii ai săi.

+ Mai multe
Emily Burghelea, mesaj ferm despre violența împotriva femeilor și femicid: "Societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor"
Emily Burghelea, mesaj ferm despre violența împotriva femeilor și femicid: "Societatea noastră continuă să trateze cu prea multă ușurință suferința femeilor"
People

Emily Burghelea a tras un semnal de alarmă privind responsabilitatea persoanelor publice de a trata cu decență cazurile de violență împotriva femeilor.

+ Mai multe
Raluka, imagini de vis din vacanță. Destinația care a cucerit-o pe artistă: "Pace și iubire"
Raluka, imagini de vis din vacanță. Destinația care a cucerit-o pe artistă: "Pace și iubire"
People

Raluka se bucură de zile însorite într-o destinație de neuitat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC