Shakira, noi detalii despre suferința ei după presupusa aventură a fostului iubit, Gerard Piqué: „Viața poate fi nedreaptă”

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Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor.

Într-un interviu acordat revistei People și publicat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să își descopere o forță interioară pe care nu știa că o are.

„Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt”, a declarat cântăreața.

Despărțirea de Gerard Piqué, după o relație care a durat 11 ani și care s-a încheiat în 2022, a inspirat unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale din ultimii ani, „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, lansat în 2023.

Piesa, în care artista face referiri la presupusa infidelitate a fostului fotbalist, a devenit primul ei hit care a intrat în Top 10 Billboard Hot 100 după mai bine de un deceniu.

„A fost pură catharsis. Aveam cu adevărat nevoie să scriu despre ceea ce trăiam și să nu mă autocenzurez deloc”, a explicat Shakira.

Artista a comparat procesul de compunere a cântecelor cu terapia: „Este ca și cum ai merge la psiholog, doar că este mai ieftin”, a spus ea.

Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni.

„Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită, pentru că prietenii sunt acolo pentru tine”, a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. „Chiar și pentru oamenii care îți lasă cicatrici”, a afirmat artista, „pentru că ei ne fac mai buni.”

După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi.

„Când lumea ta se prăbușește, trebuie să te ridici, să îți plătești facturile, să pregătești micul dejun și să îți duci copiii la școală. Viața trebuie să continue”, a explicat ea pentru People.

Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund: „Maternitatea te face puternică. În momentul în care am devenit mamă, am început să văd viața dintr-o perspectivă diferită. Copiii mei nu sunt doar cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat, ci și persoane de la care învăț în fiecare zi.”

Deși, după despărțire, presa a speculat despre posibile relații cu baschetbalistul Jimmy Butler și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, artista spune că nu se gândește în prezent la o nouă poveste de dragoste.

„Acum mă concentrez doar pe creșterea copiilor mei. Nu văd asta în viitorul apropiat”, a recunoscut Shakira, referindu-se la o nouă relație. „Poate când vor fi mai mari.”

Între timp, artista și cei doi fii ai săi s-au mutat din Spania în Miami, unde și-au construit o nouă viață.

Foto: Arhiva ELLE

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