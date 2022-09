Shakira, primele declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Cel mai întunecat moment al vieții mele”

După 12 ani de relație, Shakira și Gerard Pique au decis să meargă pe drumuri diferite. Într-un interviu acordat revistei ELLE USA, artista a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de fotbalist, mărturisind însă că îi este extrem de greu să facă acest lucru.

„Oh, este foarte greu să vorbesc despre acest subiect personal, mai ales că este pentru prima dată când abordez această situație într-un interviu. Am preferat să nu vorbesc și am încercat să procesez totul. Um, și da, este greu să vorbesc despre asta, mai ales pentru că încă trec prin asta, pentru că sunt în atenția publicului și pentru că separarea noastră nu este o separare obișnuită. Și așa că a fost greu nu doar pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil”, a declarat Shakira care are alături de Pique doi băieți, Milan, în vârstă de nouă ani, și Sasha, în vârstă de șapte ani.

Aceasta a mărturisit și că separarea este cu atât mai dificilă cu cât totul se întâmplă în văzul întregii lumi și că acest lucru îi afectează în mod direct pe cei doi băieți ai săi.

„Așa că este greu. Și am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să fac asta și să îi protejez, pentru că asta este misiunea mea numărul unu în viață. Dar aud lucruri la școală de la prietenii lor sau dau peste niște știri neplăcute pe Internet, iar asta îi afectează, înțelegi?”.

Artista nu a vrut să vorbească despre motivul care a dus la despărțirea de Pique sau despre noua relație a bărbatului, mărturisind că „aceste detalii sunt prea private pentru a le împărtăși. Cel puțin în acest moment. Pot doar să spun că am dat tot ce aveam în această relație și pentru familia mea.” De asemenea, Shakira a mai spus și că și-a sacrificat cariera pentru a-l susține pe fotbalist atunci când a luat decizia de a se muta în Spania.

„Unul dintre noi trebuia să facă acest efort și acest sacrificiu. Și am făcut-o eu. Am pus cariera pe locul al doilea și m-am mutat în Spania pentru ca el să poată juca fotbal și să câștige premii. Și a fost un sacrificiu pe care l-am făcut din dragoste. Mulțumită acestui lucru, copiii mei au avut o mamă prezentă în viața lor, iar eu am această legătură minunată cu ei care nu poate fi distrusă.”

Shakira a mai mărturisit și că această perioadă a fost extrem de dificilă nu doar din cauza separării de Pique, ci și din cauza faptului că tatăl ei a ajuns de urgență la spital în luna iunie din cauza unei „căzături urâte.”

„Încerc să le ascund situația cât de mult pot. Este foarte supărător pentru doi copii care încearcă să proceseze separarea părinților lor. Și uneori am impresia că totul este un vis urât și că mă voi trezi la un moment dat. Dar nu, este real. Și ceea ce este, de asemenea, real este dezamăgirea de a vedea că ceva atât de sacru și atât de special, cum am crezut că este relația pe care am avut-o cu tatăl copiilor mei, se transformă în ceva vulgar și ieftin din cauza presei. Și toate astea în timp ce tatăl meu a fost la terapie intensivă și eu am luptat pe diferite fronturi. După cum am spus, acesta este probabil cel mai întunecat moment din viața mea. Dar apoi mă gândesc la toate acele femei din întreaga lume care trec prin greutăți, care trec printr-o situație la fel sau poate chiar mai rea decât a mea.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro