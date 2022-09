Adam Levine, primele declarații după ce a fost acuzat că și-a înșelat soția: „Am întrecut măsura”

Adam Levine neagă că ar fi avut o aventură cu modelul Sumner Stroh, dar recunoaște că „a întrecut măsura”. Artistul , în vârstă de 43 de ani, a spus că interacțiunile sale „în anumite cazuri” au devenit „nepotrivite”.

Levine este căsătorit cu modelul Victoria’s Secret Behati Prinsloo din 2014. Cei doi au împreună două fiice, pe Dusty Rose, în vârstă de 5 ani, și Gio Grace, în vârstă de 4 ani. Scandalul infidelității artistului a izbucnit la scurt timp după ce Behati a dezvăluit că este însărcinată cu al treilea copil. Deși Adam a negat că și-ar fi înșelat soția cu modelul de pe Instagram, Sumner Stroh, acesta a declarat că „a întrecut măsura”.

„Am folosit o judecată proastă atunci când am vorbit cu oricine altcineva în afară de soția mea în orice fel de flirt. Nu am avut o aventură, cu toate acestea, am depășit limita în timpul unei perioade regretabile din viața mea. Am abordat acest lucru și am luat măsuri proactive pentru a remedia acest lucru cu familia mea. Soția mea și familia mea sunt tot ce mă interesează pe lumea asta. Să fiu atât de naiv și de prost încât să risc singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care aș putea să o fac vreodată. Nu o voi mai face niciodată. Îmi asum întreaga responsabilitate. Vom trece peste asta și vom trece împreună”, a declarat Levine printr-un mesaj postat marți prin intermediul Instagram Story.