Prințesa Lilibet a împlinit 5 ani. Meghan Markle a marcat momentul cu fotografii rare de familie

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Prințul Harry și Meghan Markle au marcat aniversarea de 5 ani a fiicei lor, Prințesa Lilibet, publicând noi imagini de familie pe Instagram. Fotografiile au fost distribuite pe contul Ducesei de Sussex, urmărit de peste 4,6 milioane de persoane, și oferă o nouă privire asupra vieții private a familiei stabilite în California.

În imaginea principală, Prințul Harry o ține în brațe pe Lilibet, în timp ce Meghan Markle o privește cu afecțiune. Fața fetiței nu este vizibilă, fiind acoperită de părul său blond-roșcat, care îi ajunge dincolo de umeri. O altă fotografie o surprinde pe micuță în grădina proprietății familiei din Montecito, estimată la aproximativ 11 milioane de lire sterline, admirând florile.

Meghan a însoțit postarea de un mesaj scurt și emoționant: „Fetița noastră de vis. La mulți ani de ziua ta de 5 ani, Lili.”

În fotografii, Prințesa Lilibet poartă o rochie galben-pal, pe care admiratorii au observat-o anterior într-un material video realizat pentru brandul de lifestyle al lui Meghan, As Ever. De asemenea, micuța apare purtând o brățară fină din aur, asemănătoare celebrului model Cartier Love Bracelet, accesoriu pe care îl poartă frecvent și mama sa.

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix și pregătesc un nou proiect inspirat dintr-o poveste reală despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice din provincia Helmand, din 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este scris de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies din 2015.

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Potrivit Daily Mail, cartea lui Adam Jowett urmărește experiența unei unități formate din parașutiști și membri Royal Irish Rangers, trimisă să apere centrul districtual Musa Qala. Descrierea oficială a volumului prezintă contextul dramatic al misiunii:

„În provincia Helmand, în iulie 2006, maiorul Adam Jowett a primit comanda Easy Company, o unitate improvizată și insuficient pregătită, formată din parașutiști și Royal Irish Rangers. Misiunea lor era să apere cu orice preț centrul districtual Musa Qala. Easy Company s-a trezit într-un complex improvizat, izolată și depășită numeric de talibanii din oraș”.

Volumul descrie în detaliu violența confruntărilor și presiunea psihologică suportată de soldați:

„În No Way Out, Adam evocă căldura și haosul luptei, în timp ce talibanii atacă Easy Company val după val, într-o serie de asalturi brutale. El descrie cum a fost să poarte responsabilitatea vieților oamenilor săi, în timp ce aceștia au rezistat eroic timp de douăzeci și una de zile și nopți de luptă neîntreruptă și extrem de tensionată. În cele din urmă, când muniția era pe terminate, iar moartea părea inevitabilă pentru Easy Company, asediul a luat o turnură extraordinară…”.

Foto: Arhiva ELLE

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