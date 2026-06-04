Carmen Grebenișan a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Kadri. Ce mesaj emoționant a transmis creatoarea de conținut: „Am multe de învățat de la tine”

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Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2025. Creatoarea de conținut a născut un băiețel, pentru care a ales numele Kadri.

Carmen Grebenișan a dezvăluit noi imagini adorabile cu fiul ei, Kadri

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai frumoase și fericite perioade din viața ei. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată în toamna anului 2025. Cei doi au început deja și pregătirile pentru botezul micuțului Kadri.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie 2025, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

Creatoarea de conținut dezvăluie ocazional imagini cu fiul ei pe rețelele de socializare, spre încântarea fanilor. Ea a postat mai multe cadre inedite cu băiețelul pentru a marca Ziua Copilului.

„La mulți ani, tăicuțu meu scump și blând. N-am crezut niciodată că o să primesc de la Dumnezeu un copil așa de blând, prietenos și calm, am multe de învățat de la tine. Te iubesc tot mai mult, inima mea. Viața mea toată, tu ești. Nu știu cum am trăit făra tine până acum”, a scris ea în descrierea imaginilor.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre nașterea fiului ei

Carmen Grebenișan, care se pregătește pentru botezul fiului ei, a fost invitată în platoul emisiunii Furnicuțele, moderată de Denise Rifai la Antena 1 și a vorbit, cu lacrimi în ochi despre momentul în care l-a adus pe lume pe fiul ei.

„Eu mi-am dorit, dacă se poate, să nasc, să simt totul. Îmi place să simt ce e rău și ce e bine. Îmi place să simt, căci mi se pare că asta e esența vieții și ăsta e scopul meu: să simt. Și atunci când simți tot, trăiești, indiferent că e bine sau că e rău, și am simțit la maximum. Mi-am amintit acum momentele acelea. Îmi amintesc tot, fiecare secundă”, a declarat Carmen Grebenișan.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că, inițial, și-a dorit să facă un vlog cu momentul nașterii fiului ei, însă a fost nevoită să renunțe la idee.

„Eu credeam că pot să fac un vlog, dar nu am mai fost în stare, pentru că au început contracțiile dimineața. Am fost foarte fericită că în sfârșit nasc, pentru că mă simțeam destul de greoaie din toate punctele de vedere, iar în momentul în care au început contracțiile m-am bucurat, am plecat către spital. Am avut norocul de a avea un travaliu scurt, dar a fost foarte intens (…) Picam din picioare în genunchi și vomitam de la durerile de travaliu”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan, despre comportamentul iubitului ei de când au devenit părinți

Cristian, tatăl copilului, s-a implicat activ încă de la început, împărțind responsabilitățile și oferind sprijin constant mamei. Carmen Grebenișan a mărturisit că are o relație foarte bună cu partenerul ei de când au devenit părinți, iar Cristian încearcă să fie un ajutor cât mai mare pentru ea, astfel că se documentează în acest sens.

„Suntem organizați bine de tot. Mai bine decât mă așteptam, și el e extrem de implicat și citește mult. Îmi face viața mai ușoară. Dacă putea, ar fi alăptat!”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

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Foto: Instagram

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