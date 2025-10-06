Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinții unui băiețel.

Carmen Grebenișan a născut un băiețel

Carmen Grebenișan a devenit mamă și a adus pe lume un băiețel. Anunțul a fost făcut de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

Până în acest moment, creatoarea de conținut nu a dezvăluit numele bebelușului ei. Ceea ce știu fanii deja este faptul că acesta începe cu litera „K”, după cum a mărturisit chiar ea zilele trecute.

Carmen Grebenișan nu a făcut momentan declarații despre venirea pe lume a băiețelului ei, profitând probabil de primele momente alături de acesta.

De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei înainte de a deveni părinți

Întrebată de fanii de pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit. Deși s-au gândit și la căsătorie, cei doi nu vor să facă din asta o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

Carmen Grebenișan, declarații înainte de a aduce pe lume primul ei copil

Carmen Grebenișan a decis să împărtășească cu urmăritorii ei detalii despre cum spera să decurgă nașterea.

„Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și acestă opțiune – de a naște în apă. Am văzut și vlogul @stefanapeev și mi-a dat încredere să merg pe acest drum. Iar când am cunoscut-o pe moașa am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna. Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui @vr.cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a povestit creatoarea de conținut pe internet.

Carmen Grebenișan a recunoscut că va decide în momentul nașterii anumite aspecte, în funcție de starea de sănătate și pune accent pe siguranța ei și a bebelușului, astfel că face tot ce poate pentru a avea o naștere ușoară.

„Dacă nu reușesc să rezist la durerea aceasta, că poate o să am dureri foarte mari, dacă simt că mă epuizează, la un nivel la 4 dilatație, mă gândesc că o să cer epidurală. Dacă trec de 5, 6 fără epidurală, practic nu cred că mai aleg să îmi pun, pentru că la 8 oricum se oprește din epidurală, ca să poți să împingi un pic”, a mai declarat Carmen Grebenișan.

Foto: Instagram

