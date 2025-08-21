Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă. Creatoarea de conținut va naște primul ei copil: „Nu o să aibă camera lui”

Carmen Grebenișan a anunțat în luna mai că este însărcinată cu primul ei copil. Creatoarea de conținut și iubitul ei, Cristian, se pregătesc intens să devină părinții unui băiețel. Cei doi pun la punct ultimele detalii înainte de venirea de lume a copilului.

Carmen Grebenișan, pregătiri înainte de a deveni mamă

Carmen Grebenișan abia așteaptă momentul în care își va strânge în brațe copilul. Creatoarea de conținut a urmat întocmai recomandările medicului care îi monitorizează sarcina. Ea a precizat că nu i-a fost teamă să călătorească cu avionul în timpul sarcinii, dar după luna a șaptea a ales să nu mai zboare.

„Nu mi-a fost teamă, pentru că doamna doctor mi-a spus că e ok. 100% safe (…) Totuși, am ales ca după luna a șaptea să fie ultimă data. A fost ultimă dată, acum în Amsterdam, m-am distrat și am zis „Gata, e ultima!”, a spus Carmen Grebenișan în emisiunea Viață fără filtru.

Carmen Grebenișan se ocupă în perioada asta cu pregătirile înainte de a deveni mamă.

„E ciudat să spun că nu o să aibă camera lui, pentru că vreau să stea în cameră cu noi.”

Carmen Grebenișan, despre venirea pe lume a băiețelului ei

Carmen Grebenișan are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare ți îi ține la curent cu toate evenimentele care au loc în viața ei.

Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre modul în care vrea să aducă pe lume primul ei copil, mărturisind că ar prefera să nască natural.

„Citesc multe chestii despre cât de multe beneficii are nașterea naturală. Dar, în același timp, să știți că nu sunt atât de setată, în ideea în care dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez, sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție. Vreau să las să facă ce simte. (…) Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală. Dacă am dureri mari cu epidurală, nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic, atât pentru făt, cât și pentru mamă”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Creatoarea de conținut a mai precizat că, potrivit doctorilor, ar urma să nască în luna octombrie. Ea și iubitul ei au fost recent la o vizită medicală și au primit câteva imagini emoționante cu felul în care ar putea arăta fiul ei.

„Aceasta este o randare primită de la doamna doctor după ultimul control. Este atât de drăgălaș, sunt îndrăgostită. Oricum sunt îndrăgostită. Am avut o grămadă de emoții pentru că niciodată nu l-am văzut pe bebe la fel de mare cum este acum. Sunt însărcinată în luna a șasea și undeva în luna octombrie voi naște. (…) Încă nu i-am găsit un nume. Băiețelul meu este foarte cuminte. Nu mă așteptam că o să fiu așa fericită că voi deveni mămică. Mi se pare că seamănă la gură cu Cristi, e foarte drăgălaș. Abia aștept să nasc și să-mi petrec tot timpul cu băiețelul”, a povestit Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare.

