Carmen Grebenișan, victima unei filmări suspecte: „Telefonul lui era îndreptat spre mine”. Reacția bărbatului, după ce l-a confruntat

Carmen Grebenișan a povestit recent o experiență care a speriat-o și a făcut-o să se gândească la riscurile la care sunt expuse femeile în spațiul public. Influencerița a relatat că a surprins un bărbat suspect, aparent filmând-o din mașina personală, fapt care i-a provocat o stare de anxietate și neîncredere, mai ales în contextul scandalurilor legate de distribuirea ilegală de imagini cu femei.

Aflată într-un loc public, Carmen a observat un individ care părea să fotografieze o locație, dar gesturile acestuia au devenit tot mai suspecte. Ea a decis să se apropie pentru a-l confrunta, moment în care bărbatul a negat că ar fi făcut ceva neadecvat.

„E ceva destul de ciudat, având în vedere contextul actual, în care o grămadă de femei au fost filmate, pozate și postate pe tot felul de site-uri. Era un domn în toată firea, normal. Am văzut că are telefonul pe landscape și filma farmacia, am crezut că filmează farmacia și că face o poză la locație. Am văzut că telefonul lui stătea îndreptat spre mine, tot cu mâna pe geam. Am zis că nu mă iau eu aiurea, chiar mă filmează. A pus telefonul la ureche și m-am dus la geamul dânsului. A spus că mi s-a părut, că mi s-a părut 100%”, a relatat ea pe InstaStory.