Cum i-a spus Carmen Grebenișan iubitului ei că vor deveni părinți. Creatoarea de conținut e însărcinată cu primul copil: „M-a copleșit o emoție”

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. După divorț, creatoarea de conținut și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent formează un cuplu alături de un tânăr pe nume Cristian, care a locuit în mare parte din timp în SUA. Cei doi au anunțat recent că vor deveni părinți pentru prima dată.

Cum l-a anunțat Carmen Grebenișan pe iubitul ei că e însărcinată

Recent, Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate despre momentul în care a simțit că este posibil să fie însărcinată.

„E ciudat pentru că eu nu m-am văzut mamă. Înainte să mă duc la Cristi în Miami mi-am făcut niște analize ginecologice, rutina și tot ce se poate. Totul a ieșit perfect. Am ajuns la Miami, se întâmplă ce se întâmplă. Am simțit instant. A doua zi, m-am dus pe balcon, știu și data, și am văzut pe jos o floare cu trei petale. Sunt ancorată în realitate destul de tare, dar am luat-o ca pe un semn că o să fim trei. Am păstrat-o. Am zis că trebuie să mă calmez, dar m-am uitat înapoi și m-am gândit la asta”, a povestit Carmen Grebenișan în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.

Carmen Grebenișan i-a spus iubitului ei, Cristian, că ea crede că ar putea fi însărcinată, însă el i-a spus să mai aștepte, pentru a vedea cum vor evolua lucrurile. Creatoarea de conținut nu a mai avut răbdare și a făcut un test de sarcină, al cărui rezultat a fost pozitiv.

„I-am zis lui Cristi că mă simt ciudat, că e altceva. El: „Nu, că tu ești paranoică.” Și i-am că simt că sunt însărcinată. El mi-a zis să aștept, dar eu nu am avut răbdare. Am făcut un test din acela foarte sensibil, dar nu a ieșit, evident. Apoi am mai făcut încă unul, la 4 noaptea și am văzut mai multe linii. Am zis că visez și m-am culcat. M-am trezit, am fugit în baie și m-am uitat și am zis: „Wow, o să fiu mamă. Ce fac? Nu știu să fiu mamă.” M-a copleșit o emoție. El în dimineața aia a zis să mergem la o plimbare, era foarte fericit și eu nu știam cum să îi spun. I-am arătat testul și îmi spune: „Ce e asta? Ești însărcinată?”. Noi am mai discutat despre asta, dar nu să se întâmple acum, peste 2-3 ani dacă merge relația. M-a luat în brațe și m-a pupat, dar eu nu știam dacă îl păstrăm, dacă nu… Nu aveam planul ăsta.”

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan a povestit cu sinceritate despre problemele cu care se confruntă în primul trimestru de sarcină.

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat. (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită”, a spus Carmen Grebenișan în mediul online.

Creatoarea de conținut a mărturisit că i-a fost recomandat să facă aproape zilnic perfuzii deoarece a fost diagnosticată cu disgravidie.

„Mă chinui să mă concentrez să nu vomit, ca să rămân hidratată. Beau apă foarte încet, cu paiul, câte două guri, ca să rămân hidratată. Dacă beau cantitate mai mare de apă, vărs. Mi-e rău când vorbesc, mi-e rău când mă mișc, mă simt ca naiba. E cel mai mare rău pe care l-am putut avea vreodată. După perfuzie am zis c-o să mă simt mai bine, dar la 10 minute după perfuzii noroc că a fost o perfuzie și este vitamina intravenoasă am băut un pahar cu apă că mi-a fost foarte sete și am vărsat instant. Sper să pot să mănânc, să hrănesc bebelușul ăsta cu tot ce trebuie pentru că mă simt vinovată că nu pot să mănânc corect, nu pot să mănânc și mi-e frică să nu se întâmple ceva să aiba probleme din cauza mea. Mi s-au recomandat perfuzii aproape zilnic dacă mă simt așa, în rest pot să zic că eu compătimesc pe femeile care au sarcină toxică sau sunt diagnosticate cu această disgravidie”, a mai spus Carmen Grebenișan.

