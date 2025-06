Ce dietă urmează Alina Chivulescu pentru a se menține în formă la 50 de ani: „Știu că am un buget caloric pe care, dacă-l depășesc…”

Alina Chivulescu promovează un stil de viață sănătos și are o alimentație echilibrată, iar acum l-a convins și pe soțul ei, Dan Chișu, să adopte aceleași obiceiuri. Deși la început Dan a fost sceptic și chiar făcea glume pe seama acestei schimbări, în timp a început să aprecieze alimentația sănătoasă și mișcarea zilnică, mai ales după ce a trecut prin unele probleme de sănătate.

Ea povestește cum partenerul ei a început să înțeleagă beneficiile acestui stil.

Alina mai spune că, după o perioadă cu deplasări frecvente între România și Franța, situația s-a stabilizat, iar acum Dan este bine și amândoi fac multă mișcare pe jos împreună.

Actrița recunoaște că nu este pasionată de gătit, deși preferă o dietă bazată pe legume și fructe, pe care le consumă cât mai natural.

„Îmi place mâncarea, nu îmi place să gătesc, dacă vrei să fiu sinceră până la capăt. Nu îmi place deloc, nu mi-a plăcut niciodată. Am făcut că a trebuit și acum gătesc, dar așa, mă rog, când mai vine copilul și are el niște lucruri așa ochite. Am foarte mult respect pentru femei în general și pentru mamele astea care, săracele de ele, se duc la muncă dimineață, și apoi trebuie să vină acasă și să gătească, și să facă lecții, și să facă nu mai știu ce. Din fericire, eu am încheiat capitolul ăsta. Mai gătesc când vine copilul acasă, din când în când, câte ceva.”