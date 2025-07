Carmen Grebenișan, răsfățată de ziua ei! Mesajul emoționant de la partenerul său: „Te iubesc, dragoste”

Carmen Grebenișan a avut parte de o zi de naștere cu totul aparte. Pe 21 iulie, creatoarea de conținut a împlinit 33 de ani, iar anul acesta, aniversarea a venit într-un context special: este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru prima dată.

Aflată în una dintre cele mai frumoase și sensibile perioade din viața sa, Carmen radiază de fericire și recunoștință. Este înconjurată de cei dragi, iar partenerul său, Cristi, i-a făcut o surpriză emoționantă. Deși nu obișnuiește să-și exprime public sentimentele, de data aceasta, viitorul tătic a făcut o excepție, postând o declarație de dragoste care a atras imediat atenția urmăritorilor.

Partenerul creatoarei de conținut a publicat câteva imagini cu Carmen Grebenișan, însoțite de un mesaj în care și-a exprimat profunda admirație și dragoste pentru femeia care urmează să-i dăruiască un copil.

Între timp, Carmen Grebenișan se pregătește intens pentru venirea pe lume a bebelușului. Viitoarea mamă a dezvăluit că își dorește o naștere cât mai naturală, dar este deschisă și altor opțiuni, în funcție de cum va evolua situația în momentul respectiv.

„Citesc multe chestii despre cât de multe beneficii are nașterea naturală. Dar, în același timp, să știți că nu sunt atât de setată, în ideea în care dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez, sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție. Vreau să las să facă ce simte. (…) Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală. Dacă am dureri mari cu epidurală, nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic, atât pentru făt, cât și pentru mamă”, a transmis Carmen Grebenișan, într-o postare sinceră pe rețelele sociale.

Creatoarea de conținut a mai precizat că, potrivit doctorilor, ar urma să nască în luna octombrie. Ea și iubitul ei au fost recent la o vizită medicală și au primit câteva imagini emoționante cu felul în care ar putea arăta fiul ei.

Recent, Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate despre momentul în care a simțit că este posibil să fie însărcinată.

„E ciudat pentru că eu nu m-am văzut mamă. Înainte să mă duc la Cristi în Miami mi-am făcut niște analize ginecologice, rutina și tot ce se poate. Totul a ieșit perfect. Am ajuns la Miami, se întâmplă ce se întâmplă. Am simțit instant. A doua zi, m-am dus pe balcon, știu și data, și am văzut pe jos o floare cu trei petale. Sunt ancorată în realitate destul de tare, dar am luat-o ca pe un semn că o să fim trei. Am păstrat-o. Am zis că trebuie să mă calmez, dar m-am uitat înapoi și m-am gândit la asta”, a povestit Carmen Grebenișan în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.