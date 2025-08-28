Carmen Grebenișan și-a dezvăluit planul de naștere. Ce își dorește de la partenerul lui

Carmen Grebenișan a dezvăluit care este planul ei de naștere și ce cerințe are pe timpul spitalizării.

Carmen Grebenișan plan de naștere
Carmen Grebenișan a intrat pe ultima sută de metri înainte de a-și strânge pentru prima dată copilul în brațe și a decis să împărtășească cu urmăritorii ei planul detaliat pe care l-a pregătit pentru momentul nașterii. Vedeta își dorește ca totul să se desfășoare într-un cadru cât mai relaxat, cu partenerul ei, Cristian Vereș, prezent în sală pentru a-i fi sprijin emoțional.

Carmen Grebenișan a dezvăluit cum vrea să nască

Creatoarea de conțonut a precizat că preferă să își păstreze libertatea de mișcare în travaliu, să nască în poziția care îi oferă cel mai mult confort și să evite procedurile invazive, cum ar fi epiziotomia, dacă nu sunt absolut necesare. Carmen a menționat și că își dorește contact piele-pe-piele imediat după naștere și ca băiețelul să rămână lângă ea încă din primele momente, fără a fi hrănit cu formulă decât în situații medicale bine justificate. Totodată, își propune să alăpteze încă din prima oră și să petreacă minimum 24 de ore cu micuțul la spital, pentru a beneficia de protecția oferită de prezența ei.

În plus, vedeta a declarat că ia în calcul epidurala doar dacă va fi nevoie și că își dorește ca atmosfera din sala de naștere să fie una calmă, cu muzică liniștitoare și cât mai puține persoane în jur. „Vreau să am partenerul cu mine și să îmi păstrez energia pentru momentul în care îmi voi cunoaște copilul”, a transmis Carmen.

Carmen Grebenișan abia așteaptă momentul în care își va strânge în brațe copilul. Creatoarea de conținut a urmat întocmai recomandările medicului care îi monitorizează sarcina. Ea a precizat că nu i-a fost teamă să călătorească cu avionul în timpul sarcinii, dar după luna a șaptea a ales să nu mai zboare.

„Nu mi-a fost teamă, pentru că doamna doctor mi-a spus că e ok. 100% safe (…) Totuși, am ales ca după luna a șaptea să fie ultimă data. A fost ultimă dată, acum în Amsterdam, m-am distrat și am zis „Gata, e ultima!”, a spus Carmen Grebenișan în emisiunea Viață fără filtru.

Ce pregătiri face creatoarea de conținut

Carmen Grebenișan se ocupă în perioada asta cu pregătirile înainte de a deveni mamă.

„E ciudat să spun că nu o să aibă camera lui, pentru că vreau să stea în cameră cu noi.”

Carmen Grebenișan are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare ți îi ține la curent cu toate evenimentele care au loc în viața ei.

Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre modul în care vrea să aducă pe lume primul ei copil, mărturisind că ar prefera să nască natural.

„Citesc multe chestii despre cât de multe beneficii are nașterea naturală. Dar, în același timp, să știți că nu sunt atât de setată, în ideea în care dacă există o complicație sau dacă corpul nu reacționează cum trebuie, sunt deschisă și la cezariană. Nu vreau să îmi setez, sau să îmi cert corpul sau să îl forțez într-o anumită direcție. Vreau să las să facă ce simte. (…) Direcția este clară, îmi doresc naștere naturală. Dacă am dureri mari cu epidurală, nu țin la nimic foarte mult, decât să se întâmple natural pentru că e cu siguranță mult mai benefic, atât pentru făt, cât și pentru mamă”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel

Foto: Instagram

