Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine”

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu

Ilona Brezoianu se pregătește să aducă pe lume primul ei copil și a vorbit pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate. Actrița s-a plâns de crampele musculare din timpul sarcinii.

„Băi, băiatule, crampele musculare din sarcină sunt ceva next level”, a scris Ilona Brezoianu.

Actrița se declară norocoasă deoarece, după ce va naște, îi va avea aproape pe părinții ei, care o vor ajuta cu orice este nevoie.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu. Sunt destul de atentă, cu mici excepții, la ce mănânc, și nu mănânc așa cum se spune, pentru doi, mănânc exact ca înainte, porții normale și atât, nimic mai multe”, a mai spus Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții.

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Decizia luată de Ilona Brezoianu înainte de a deveni mamă

Ilona Brezoianu a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să își mai achiziționeze un apartament în București. Actrița a dezvăluit și că în această perioadă se ocupă de amenajarea apartamentului.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că a cumpărat apartamentul pentru bunici, pentru că aceștia se vor muta în București din toamnă, când bebelușul ei și al lui Andrei va veni pe lume.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

Citește și:

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro