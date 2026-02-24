Carmen Grebenișan, declarație publică de iubire pentru partenerul ei, Cristian: „Sufletul meu preferat”

Carmen Grebenișan a marcat ziua de naștere a partenerului ei, Cristian, cu o declarație publică de dragoste pentru el. Ce i-a transmis creatoarea de conținut?

Carmen Grebenișan, mesaj de dragoste pentru partenerul ei

Pe Instagram, Carmen Grebenișan a dezvăluit că a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei, Cristian. Creatoarea de conținut nu a lăsat ca acest moment să treacă neobservat, așa că i-a transmis un mesaj emoționant care reflectă povestea lor de dragoste. Mesajul ei a fost însoțit de mai multe imagini în care apar împreună în ipostaze romantice

„Este sigur să spun că te voi iubi pentru totdeauna, tati. Cea mai fericită aniversare pentru sufletul meu preferat, bărbatul meu, partenerul meu, totul. I C U.

PS: Știu că ne vom aminti mereu de acea zi.”

Carmen Grebenișan, sinceră cu privire la rolul de mamă

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2025. Creatoarea de conținut a născut un băiețel, pentru care a ales numele Kadri.

Carmen Grebenișan și-a obișnuit urmăritorii cu declarațiile sincere despre experiența ei ca mamă. Într-un interviu recent, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină de când s-a născut fiul ei.

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest”, a spus Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.

Carmen Grebenișan nu a ascuns faptul că ea și partenerul ei, Cristian, au parte de ajutor în ceea ce privește creșterea fiului lor, Kadri.

„Acum a venit mama, e de o săptămână aici și ne ajută, și urmează să vină și bona, și cu siguranță se vor schimba foarte mult lucrurile. Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul, îți sacrifici total toată viața. Nu zic că nu trebuie să stai cu copilul, doar că, dacă vrei să faci în continuare lucrurile care te reprezintă, atunci ar trebui să accepți ajutorul. E esențial să ai ajutor. Nu e greu să-l crești, dar nu mai ai timp nici să mergi la toaletă, acesta e adevărul.”

Cum se implică partenerul ei în creșterea fiului lor

Carmen Grebenișan a mai spus că partenerul ei, Cristian, e atent la nevoile ei și ale fiului lor, Kadri.

„Mă ajută, dar copilul, fiind alăptat de mine, e dependent de mine mai mult. El mă ajută, că îl mai schimbă, îl mai scoate la plimbare, cam atât. În mare parte, ce poți să faci cu un copil mic, se mai joacă puțin și cam asta.”

Foto: Instagram

