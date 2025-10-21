Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: „Frustrantă treabă uneori, dar…”

Carmen a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile.

Carmen Grebenișan
Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit în urmă cu două săptămâni părinții unui băiețel.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării

Carmen Grebenișan are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Le povestește constant despre situațiile cu care se confruntă, în special de când a devenit mamă și dezvăluie constant imagini cu băiețelul ei.

Ea a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile în ceea ce privește alăptarea.

„Merge bine și cu alăptarea. În sfârșit! Frustrantă treabă uneori, dar n-am renunțat. A fost și un consultant în lactație la noi și am primit multe sfaturi utile. (…) M-am dat seama că m-am adaptat mai bine decât m-am așteptat la viața de mămică”, a povestit ea.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că își va relua curând proiectele și activitatea de pe rețelele de socializare.

„Îmi voi relua în scurt timp proiectele și veți mai vedea și postări despre alte subiecte, nu doar bebe. Însă, acum sunt într-o bulă, îndrăgostită tare de băiețelul ăsta”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei

Întrebată dacă a avut o listă cu nume pentru băiețelul ei, Carmen Grebenișan a spus că nu a existat o listă, ci mama lui Cristi le-a propus numele de Kadri.

„Nu aveam o listă. Până a apărut mama lui Cristi cu propunerea aceasta recent chiar acum, când am fost la Zalău, în septembrie. A zis: ‘Ce zici de numele Kadri?’. Și eram: ‘Zic da’. Eu mi-am dorit mult să aibă „D” și „R” în nume. Nu știu de ce, așa am simțit încă de când am rămas însărcinată, Iar Cristi are pregătit un nume de fetiță.”, a dezvăluit creatoarea de conținut pe Instagram.

Carmen Grebenișan a mai mărturisit că iubitul ei este la fel de implicat în creșterea băiețelului la fel ca ea, iar în acest moment dorm sperați, astfel încât amândoi să aibă timp de odihnă. Alături de ei este mama lui Cristi, iar din 18 noiembrie va veni și mama ei să îi ajute, urmând ca din februarie să sosească și bona.

„Cristi e foarte implicat, în afară de alăptat face tot ce fac eu pentru bebe, petrece la fel de mult timp cu Kadri ca și cu mine. E o relație 50/50, așa a fost de la început și e perfect pentru noi. Adunat am 8 ore de somn și e perfect. Suntem bine toți așa (…) Când bebe va lega 4 ore pe noapte, adică sper eu că din luna a doua-a treia, vom dormi din nou împreună. Până acum ne descurcăm de minune. Mama lui Cristi ne ajută mult, face tot ce facem și noi acum + ne ajută să avem mese nutritive + casa întreținută non-stop și are grijă de bebe când nu sunt eu sau Cristi pe fază sau acasă. Apoi vine mama mea din 18 noiembrie și bona sper că din februarie”, a scris Carmen Grebenișan pe Instagram.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum

La o săptămână de când a adus pe lume primul ei copil, Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre perioada postpartum și schimbările prin care trece corpul ei.

„Perioada aceasta, postpartum e o experiență atât de autentică, fizic și emotional. Emoțiile sunt ca într-un carusel, iar gândurile o iau în toate direcțiile. E o perioadă foarte sensibilă, însă am parte de toată susținerea din partea familiei. Învăț să am răbdare, învăț să îmi controlez gândurile, învăț să iubesc fiecare etapă prin care trec, chiar dacă sunt bombardată de hormoni”.

Creatoarea de conținut se declară mândră de modul în care corpul ei se adaptează schimbărilor care vin la pachet cu perioada postpartum.

„Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar în același timp, îl văd cum se reface zi de zi, cum se adaptează, cum își regăsește echilibrul. Îl iubesc, face atât de multe pentru mine. Încerc să îl ajut și să îl susțin cum pot mai bine. Mi se pare fascinant cât de inteligent și puternic e și cum se ocupă de tot, fără ca eu să îi cer ceva. Am învățat să îl privesc cu mai multă blândețe, să îl las să-și urmeze ritmul și să îl apreciez pentru tot ce a făcut și continuă să facă. Nu mai văd fiecare schimbare ca pe o pierdere, poate mai degrabă ca pe o dovadă a cât de multă viață a fost aici. Postpartumul cu tot ce vine la pachet, m-a învățat să mă iubesc și mai mult”.

Citește și:
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
