Shakira, imagine rară alături de băieții ei în Bogota. Artista, greu de nerecunoscut în costumul de Halloween

Shakira și-a demonstrat din nou talentul pentru deghizări, stârnind o avalanșă de comentarii și admirație după ce s-a aflat că a sărbătorit Halloween alături de copiii ei, Milan și Sasha, plimbându-se pe străzile din Bogotá fără să fie recunoscută de aproape nimeni.

Shakira a uimit prin ultima sa apariție

Vestea, făcută publică de artistă pe rețelele sale de socializare, a fost preluată și analizată de numeroase publicații, care au subliniat dorința ei de a le oferi copiilor o copilărie cât mai „normală” posibil.

Originară din Barranquilla, Shakira a participat la festivitățile din capitală chiar cu câteva zile înainte de concertul ei uriaș din oraș, într-o apariție descrisă ca fiind una dintre cele mai discrete și reușite ale sale.

Pentru a-și asigura anonimatul complet, artista a ales un costum elaborat care a transformat-o total. Ținuta era inspirată din stilul victorian sau de „doamnă în vârstă” și includea o rochie amplă în nuanțe de roz și alb, completată cu o perucă albă sau fucsia și o mască ce îi ascundea mare parte din chip, alături de un machiaj pal.

Combinația acestor detalii a fost atât de eficientă încât, deși era înconjurată de sute de locuitori ai capitalei care colindau după dulciuri, Shakira a reușit să se bucure de seară în liniște, alături de familie, așa cum a arătat într-o postare pe Instagram, însoțită de mesajul: „Tricky tricky Halloween in Bogota”.

Cei doi copii ai artistei au intrat și ei în spiritul festiv, alegând costume clasice și populare: Milan, fiul cel mare, s-a îmbrăcat ca un iepuraș colorat, iar Sasha, mezinul, a ales un costum de vampir sau Dracula. Familia, însoțită de câțiva prieteni și de echipa de securitate, s-a amestecat printre oameni, trecând complet neobservată chiar și în zone aglomerate precum Strada 93 și cartierul Quinta Camacho, potrivit unor martori care i-au zărit.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Artista s-a mutat cu copiii ei după divorțul de Gerard Pique

Reacțiile fanilor și ale presei au fost unanime: admirație. Decizia Shakirei de a ieși la colindat cu copiii săi, respectând o tradiție iubită atât în Columbia, cât și în restul lumii, a fost interpretată drept un gest de dragoste și o dovadă a efortului conștient de a proteja intimitatea familiei.

„Știe cum să se bucure de viață în liniște, mai ales atunci când este alături de copiii ei.” a comentat un admirator pe rețelele sociale. Alții au numit-o „super mom” și au lăudat ingeniozitatea ei de a-i păcăli pe oameni și pe fotografi, oferindu-le astfel lui Milan și Sasha șansa de a se distra fără presiunea atenției mediatice. „Câte persoane din Bogota trebuie să fi întâlnit-o pe Shakira fără să aibă habar că este ea!” au scris mai mulți internauți, remarcând ironia faptului că una dintre cele mai recunoscute vedete de pe planetă a putut trece complet neobservată chiar în propria țară, datorită unui costum bine ales.

Această „reușită a anonimatului” nu este, însă, o premieră pentru artistă. Presa locală a amintit că Shakira a făcut același lucru și în timpul Carnavalului de la Barranquilla 2025. Atunci, cântăreața a reușit să participe incognito la tradiționala paradă „La Guacherna” alături de copii, purtând un costum specific folclorului local: o mască de Marimonda și un machiaj de tip „craniu”. Și de această dată, artista a demonstrat că, atunci când vine vorba de a se bucura de viața din țara natală și de momentele petrecute cu familia, preferă anonimatul și simplitatea în locul strălucirii covorului roșu.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro