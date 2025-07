Gerard Piqué și Clara Chía Marti spulberă zvonurile despre despărțire. Cei doi au mers într-o escapadă romantică în Arizona

Departe de titlurile din presă și de zvonurile care circulă, Gerard Piqué și Clara Chía Marti preferă să vorbească prin fapte. Iar cele mai recente apariții ale cuplului demonstrează clar că dragostea plutește încă în aer.

Cei doi au călătorit recent în Arizona, unde s-au bucurat de priveliștile spectaculoase ale Marelui Canion. În fotografiile publicate pe rețelele de socializare, Gerard Piqué și Clara Chía Marti par relaxați și fericiți, savurând fiecare clipă a escapadei lor departe de agitația mediatică. Una dintre imagini îi surprinde sărutându-se pe fundalul impunătorului Antelope Canyon, iar altele îi arată explorând împreună peisajul stâncos al zonei. În dreptul postării, fostul fotbalist a ales o descriere simplă, dar sugestivă: un singur emoji cu o inimă portocalie.

View this post on Instagram

Această escapadă discretă, dar încărcată de romantism, este un semnal clar transmis publicului: în ciuda zvonurilor recente, Gerard Piqué și Clara Chía Marti formează în continuare un cuplu solid. După luni întregi în care au stat departe de ochii publicului, cei doi par hotărâți să revină în atenția oamenilor în termenii lor, preferând natura în locul vacanțelor luxoase din orașe.

În luna aprilie, presa spaniolă a fost cuprinsă de speculații privind o posibilă despărțire, alimentate de comentariile jurnalistei Adriana Dorronsoro în cadrul emisiunii „Vamos a Ver”, difuzată de postul Telecinco. Aceasta sugera că relația dintre cei doi ar fi ajuns la final.

Însă informațiile au fost rapid infirmate. Surse apropiate cuplului au declarat pentru revista ¡HOLA! Spania că „totul este o minciună”. Potrivit apropiaților, Clara, în vârstă de 26 de ani, și fostul star al echipei FC Barcelona sunt în continuare împreună, bucuroși să sărbătorească al treilea an de relație.

Piqué își împarte timpul între Barcelona și Miami, acolo unde locuiesc și copiii săi. Presa spaniolă relatează, de asemenea, că această viață dublă a reprezentat un punct de tensiune în relația sa cu Chía.

În iunie 2022, pe fondul zvonurilor de infidelitate, Shakira a anunțat despărțirea de Piqué, după 11 ani de relație și doi copii împreună — Milan (11 ani) și Sasha (9 ani). Artista l-a ironizat de atunci pe Piqué în muzica sa, numindu-l, printre altele, „Voldemort”.

„Până la urmă, adevărul sau ceea ce se întâmplă nu este spus așa cum s-a petrecut de fapt. Nu pot controla acest lucru”, declara Piqué pentru CNN, citat de AS la acea vreme.

„Cel mai important este că sunt înconjurat de cei dragi — familia mea, prietenii mei, oamenii care mă cunosc cu adevărat. Ei știu cum sunt și ce fac, iar asta îmi dă multă liniște. Sunt foarte fericit, mă simt privilegiat: am trăit viața pe care mi-am dorit-o, am jucat pentru clubul vieții mele timp de peste douăzeci de ani, am copii minunați, o familie incredibilă și prieteni din copilărie pe care încă îi am.”