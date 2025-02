Shakira, noi declarații despre separarea „dificilă” de fostul ei partener, Gerard Pique. Ce a ajutat-o să treacă peste despărțirea de fotbalist

Shakira, în vârstă de 48 de ani, a anunțat că se desparte de Gerard Pique, în vârstă de 38 de ani, în iunie 2022, în mijlocul zvonurilor că el ar fi înșelat-o, după o relație de 11 ani și doi copii împreună.

La trei ani de la separare, artista a vorbit din nou despre acest subiect, mărturisind că muzica a fost principalul lucru care a ajutat-o să depășească problemele din viața ei personală. Într-un interviu cu Zane Lowe pentru Apple Music, Shakira a mărturisit că șansele sale de a găsi dragostea sunt „din ce în ce mai scăzute”, motiv pentru care se concentrează pe a fi o mamă puternică pentru băieții ei.

„Am învățat că muzica are un efect terapeutic. Am trecut prin câțiva ani dificili, personal, știi, cu despărțirea și toate astea, dar muzica a fost ca lipiciul care m-a ajutat să mă adun.”

„Eu sunt responsabilă pentru acești doi copii, acești doi bebeluși care depind atât de mult de mine și sunt o mamă singură, nu am un soț sau pe cineva care să mă ajute”, a mai adăugat artista în interviul cu Zane Lowe.

Shakira a câștigat în acest an premiul Grammy pentru Cel Mai Bun Album Latin Pop. După ce artista a primit premiul din mâinile lui Jennifer Lopez, s-a întors pentru a-și îmbrățișa cei doi băieți, care au însoțit-o la ceremonie.

Cântăreața a vorbit pe scenă despre cum a transformat toată „durerea și furia” din despărțirea ei într-un nou album.

Apoi a făcut referire la melodia ei din 2009, She Wolf, spunând publicului: „Pentru toate acele femei care muncesc din greu în fiecare zi pentru a-și susține familiile, voi sunteți adevăratele She Wolves. Așa că acest premiu este și pentru voi.”

Shakira le-a mulțumit apoi celor doi băieți ai săi: Sasha și Milan.

Anul trecut, în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shakira a mărturisit că fostul fotbalist a împiedicat-o să lanseze muzică în ultimii șapte ani.

„Am scos muzică pe ici, pe colo, dar cred că mi-a fost foarte greu să pun laolaltă un album”, a împărtășit artista în timpul emisiunii. „Nu am avut timp. A fost soțul. Acum am rămas fără soț. Soțul mă trăgea în jos. Acum sunt liberă! Acum chiar pot să lucrez!”, a explicat Shakira, care la momentul respectiv tocmai lansase albumul Las Mujeres Ya No Lloran.