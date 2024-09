Shakira, atac dur la adresa autorităților spaniole. Artista susține că nu a făcut evaziune fiscală

La mai bine de un an după ce a ajuns la un acord cu procurorii spanioli în legătură cu acuzațiile de evaziune fiscală, Shakira a vorbit pe larg despre procesul său controversat. Artista a plătit anul trecut o amendă de 7,5 milioane de dolari pentru a evita o posibilă pedeapsă cu închisoarea. Însă, într-o scrisoare publicată recent în ziarul spaniol El Mundo, Shakira a susținut că este nevinovată și că a acceptat să rezolve cazul pentru binele copiilor săi, Milan și Sasha.

„Vreau să le las copiilor moștenirea unei femei care și-a explicat motivele calm și în propriul ei timp, atunci când a considerat necesar, nu atunci când a fost forțată. Am nevoie să știe că am luat deciziile pe care le-am luat pentru a-i proteja, pentru a fi alături de ei și pentru a merge mai departe cu viața mea. Nu din lașitate sau vinovăție”, a scris Shakira în El Mundo, potrivit PEOPLE.

Cântăreața în vârstă de 47 de ani a fost acuzată de evaziune fiscală în 2018, autoritățile afirmând că a trăit în Spania între 2012 și 2014 și, prin urmare, datora statului impozite de aproape 16 milioane de dolari.

„Dar cel mai frustrant a fost că o instituție de stat părea mai interesată să mă ardă public pe rug decât să asculte motivele mele. Ei bine, cred că a venit timpul să ripostez”, a scris Shakira, adăugând că autoritățile au inventat o „poveste fabricată” despre impozitele sale pentru a „crea obligații care nu existau.”

„Ceea ce părea o modalitate politicoasă de a-mi formaliza situația s-a dovedit a fi o capcană”, a spus ea, potrivit PEOPLE, menționând că a petrecut doar 73 de zile în Spania în 2011, iar minimul stabilit de lege pentru a fi considerat rezident fiscal este de 183 de zile. „O persoană care își petrece timpul în turnee în întreaga lume nu poate avea intenția de a fi rezident fiscal într-un loc doar pentru că persoana cu care se află într-o relație trăiește acolo.”

Shakira a mai declarat că „a îndeplinit întotdeauna” obligațiile fiscale și a menționat că alte investigații de la agenții precum IRS nu au găsit probleme. Conform publicației PEOPLE, artista a acuzat autoritățile fiscale spaniole că doresc „trofee de vânătoare” pentru a-și reconstrui credibilitatea și a spus că au făcut acest lucru prin „intimidarea oamenilor, amenințându-i cu închisoarea, punând în pericol liniștea copiilor noștri și punându-ne sub presiune pentru a ne distruge.”

„Au vrut să facă publicul să creadă că nu mi-am plătit impozitele, când adevărul este că am plătit mult mai mult decât ar fi trebuit”, a spus Shakira, referindu-se la amenzile pe care le-a plătit voluntar și pe care le consideră „nejustificate.” „Ar putea fi unii care se întreabă de ce mă obosesc să fac aceste declarații acum. Primul motiv sunt copiii mei. Am trăit într-o eră marcată de un ton de aroganță din partea statului, dar intimidarea nu este același lucru cu oferirea de motive. Lucrurile nu se rezolvă prin arderea unei figuri publice pe rug în fiecare an, ca și cum ar fi un proces al Inchiziției, pentru a recâștiga prestigiul pierdut.”

„Nimeni nu poate scrie povestea mea pentru mine. La fel cum fac cu melodiile mele, cânt pentru a trăi din nou în pace, pentru a întoarce pagina”, a mai scris Shakira în El Mundo.

Foto: Hepta

