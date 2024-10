Gerard Pique, declarație rară despre despărțirea de Shakira. Ce acuzații îi aduce cântăreței

Chiar dacă au trecut mai bine de doi ani de când nu mai formează un cuplu cu Shakira, Gerard Pique continuă să vorbească despre această despărțire intens mediatizată. Într-o declarație pentru CNN, fostul fotbalist, în vârstă de 37 de ani, a susținut că artista nu a fost pe deplin sinceră cu privire la separarea lor. Cu toate acestea, Pique, care are o relație cu Clara Chia Marti, în vârstă de 25 de ani, insistă că este „foarte fericit”.

„În cele din urmă, adevărul sau ceea ce s-a întâmplat nu este prezentat așa cum a fost. Nu pot controla asta”, a declarat Pique pentru CNN, conform AS.

„Cel mai important este că, în cele din urmă, sunt înconjurat de cei dragi, de familia mea, de prieteni, de oamenii care mă cunosc cu adevărat. Ei știu cine sunt și ce fac, iar asta îmi oferă multă liniște sufletească. Sunt foarte fericit, mă simt bine și mă consider privilegiat. Viața pe care am avut-o, faptul că am putut juca pentru clubul vieții mele mai mult de douăzeci de ani, copii minunați, o familie incredibilă, prieteni de-o viață…”, a povestit recent Gerard.