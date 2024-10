Sean Penn, surprins alături de partenera sa Valeria Nicov, cu 34 de ani mai tânără, la Paris. cum au fost fotografiați cei doi

Sean Penn a fost văzut plimbându-se romantic pe străzile Parisului alături de iubita sa, Valeria Nicov. Actorul în vârstă de 64 de ani a fost surprins în timp ce se plimba prin Orașul Iubirii, ținându-se de braț cu modelul de 30 de ani și având, aparent, o scobitoare în gură.

Sean Penn, surprins alături de partenera sa, Valeria Nicov

În timpul plimbării, Penn își ținea mâinile în buzunare, iar Nicov și-a înfășurat brațul de-al lui, mergând foarte aproape unul de celălalt. La un moment dat, cei doi și-au împletit degetele și s-au ținut de mână, în timp ce Valeria se uita la telefon.

Starul din „Daddio” a fost pentru prima dată asociat romantic cu actrița originară din Moldova luna trecută, când au fost fotografiați sărutându-se în timpul unei ieșiri în oraș. În această plimbare, Penn a adoptat un stil casual, purtând o ținută confortabilă în tonuri închise.

El a îmbrăcat o jachetă bomber neagră, pe care a încheiat-o peste o cămașă albastră cu carouri. De asemenea, a optat pentru pantaloni cargo gri închis și pantofi sport albi.

Modelul a ales o ținută care se asorta cu a lui, purtând un hanorac negru și colanți mulați, completând look-ul cu un pardesiu bleumarin cu dungi subțiri. Valeria și-a prins părul brunet într-o coadă de cal neglijentă și părea să nu poarte machiaj.

În timp ce se plimbau, actorul — care încearcă de ani de zile să renunțe la fumat — părea să aibă o scobitoare în gură. La vârsta de 40 de ani, a declarat că a renunțat la fumat pentru ziua sa de naștere, potrivit The Guardian.

Totuși, chiar și în acest an, și chiar între momentele de tandrețe cu iubita sa în timpul întâlnirii lor din septembrie, el a fost văzut din nou fumând. Penn a descris acea aniversare ca pe un „dezastru', explicând că și-a impus să renunțe definitiv la fumat.

„Întotdeauna mi-am spus că ar trebui să mă las de fumat la 30 de ani. OK, 35. Dar la 40 nu mai aveam de ales, trebuia doar să o fac', a mărturisit el. El a continuat: „Era timpul să nu mai fiu sclavul acestei prostii, înțelegi? Adică, dacă aș putea fuma opt țigări pe zi, aș fuma toată viața. Dar la mine e mai rău de atât. Fumez patru pachete într-o clipă.'

Actorul a fost căsătorit cu Leila George

În 2021, Penn a divorțat de actrița Leila George, după doar un an de mariaj. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2020 și au avut parte de o ceremonie atipică, după cum chiar actorul a mărturisit în cadrul emisiunii Late Night with Seth Meyers: „Am avut o nuntă Covid. Și când spun asta, mă refer la faptul că a fost oficializată pe Zoom, am fost acasă, alături de cei doi copii ai mei și de fratele ei”, a spus Sean.

Sean Penn și Leila George au format un cuplu încă din toamna anului 2016. Potrivit E! News, la acel moment, cei doi au fost de nedespărțit luni întregi, fiind văzuți de mai multe ori luând cina împreună în Los Angeles, înainte de a-și oficializa relația.

În octombrie 2016, cuplul a apărut pentru prima dată pe covorul roșu. De atunci însă, Leila și Sean au încercat să-și țină relația cât mai departe de ochii publicului. În 2020, au apărut împreună doar la evenimentul organizat în onoarea aniversării de 10 ani a asociației CORE.

Actorul a vorbit în trecut despre despărțire, recunoscând că el a fost cel care „a stricat căsnicia”.

Pentru Leila, aceasta a fost prima căsătorie. Sean, pe de altă parte, a mai fost căsătorit cu Madonna din 1985 până în 1989. Apoi a avut o relație de lungă durată (aproape 14 ani) cu Robin Wright, cu care are doi copii, Hopper și Dylan, în vârstă de 28 și 31 de ani.

