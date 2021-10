Sean Penn și Leila George divorțează după doar un an de căsătorie

Actrița Leila George a depus vineri actele de divorț, după doar un an de la nunta cu Sean Penn, anunță publicația People.

Cei doi s-au căsătorit în luna iulie a anului trecut și au avut parte de o ceremonie atipică, după cum chiar actorul în vârstă de 61 de ani a mărturisit în cadrul emisiunii Late Night with Seth Meyers. „Am avut o nuntă Covid. Și când spun asta mă refer la faptul că a fost oficializată pe Zoom, am fost acasă, alături de cei doi copii ai mei și de fratele ei”, a spus Sean.

Sean Penn, în vârstă de 61 de ani, și Leila George, în vârstă de 29 de ani, au format un cuplu încă din toamna anului 2016. Potrivit E! News, la acel moment cei doi au fost de nedespărțit luni întregi, fiind văzuți de mai multe ori luând cina împreună în Los Angeles înainte să își oficializeze relația.

În octombrie 2016, cuplul a apărut pentru prima dată pe covorul roșu. De atunci însă, Leila și Sean au încercat să își țină relația cât mai departe de ochii publicului. În 2020 au apărut împreună doar la evenimentul organizat în onoarea aniversării de 10 ani a asociației CORE.

Pentru Leila, aceasta este prima căsătorie. Sean, pe de altă parte, a mai fost căsătorit și cu Madonna din 1985 și până în 1989. A avut după aceea o relație de lungă durată (aproape 14 ani) cu Robin Wright, având cu aceasta și doi copii, Hopper și Dylan, în vârstă de 26 și 29 de ani.

Înainte să formeze un cuplu cu Leila, Sean a mai avut o relație cu Charlize Theron, însă cei doi s-au despărțit în iunie 2015. În 2016, actrița a vorbit deschis în cadrul unui interviu despre despărțire. „Există o nevoie de a exagera lucrurile. Atunci când te desparți de cineva, acolo sunt niște povești sau drame incredibile. Am fost împreună și nu a mai funcționat. Amândoi am decis să ne despărțim”, a declarat Charlize Theron.

