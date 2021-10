Lourdes Leon, declarații sincere despre mama sa, Madonna

Într-un interviu recent pe care l-a acordat publicației Interview Magazine, Lourdes Leon a vorbit cu sinceritate despre relația cu mama sa, Madonna. Tânăra în vârstă de 24 de ani a declarat că imediat după terminarea liceului a încercat să își câștige independența financiară pentru a scăpa de mama sa „obsedată de control.”

„Cred că mama mea i-a văzut pe copiii celorlalte celebrități și și-a spus: „Copiii mei nu vor fi așa.” Totodată, mi se pare că dacă părinții tăi îți plătesc lucrurile, asta le oferă un avantaj asupra ta. Mama mea e obsedată de control și mi-a controlat toată viața. A trebuit să fiu complet independentă imediat cum am terminat liceul.”

De asemenea, într-un alt interviu acordat pentru Vogue, Lourdes Leon a mărtursit că și-a plătit singură taxa pentru facultate și că trăiește în Brooklyn, departe de glam-ul Hollywood-ului. Aceasta a mai declarat și că o admiră profund pe mama ei pentru etica sa de muncă și pentru modul în care reușește să inspire femeile din întreaga lume. „E probabil cea mai muncitoare persoană pe care am văzut-o vreodată. Nu am moștenit asta de la ea, din păcate. Am moștenit dorința de a fi control, dar nu etica sa de muncă.”

Recent, Lourdes Leon a avut o apariție extrem de sexy în cadrul show-ului Savage x Fenty. Aceasta a purtat o ținută extrem de HOT, cu lenjerie din latex și dantelă, un machiaj extravagant, dar și o coafură elaborată, menită a spori senzualitatea ținutei sale.

Printre numele importante care au purtat cele mai noi creații ale Rihannei s-au numărat si Gigi Hadid, Erykah Badu, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Adriana Lima, Vanessa Hudgens, Behati Prinsloo și Sabrina Carpenter.

Anunțată ca „o sărbătoare a corpului și mișcării”, noua colecție „prezintă linii puternice care trasează contururile corpului și siluete neconvenționale care împing granițele individualității, pentru a scoate la iveală „the baddie in everyBODY”, conform comunicatului de presă.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro