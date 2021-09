Lourdes Leon, fiica Madonnei, apariție HOT în lenjerie de latex pentru show-ul Rihannei

Show-urile Savage x Fenty sunt mai mult decât simple prezentări de modă, fiind adevărate experiențe vizuale și de neratat. Noul show Savage x Fenty by Rihanna va fi făcut public pe 24 septembrie, și fanii cântăreței au deja motive să aștepte cu nerăbdare ce le-a pregătit artista, în colaborare cu zeci de modele de top și vedete din showbiz.

Una dintre vedetele care vor apărea în acest show este nimeni alta decât Lourdes Leon, fiica Madonnei. Aceasta le-a oferit fanilor ocazia să admire în detaliu ținuta pe care o va purta, o ținută extrem de HOT, cu lenjerie din latex si dantelă.

Lourdes Leon, în vârstă de 24 de ani, poartă și un machiaj extravagant, dar și o coafură elaborată, menită a spori senzualitatea ținutei sale. Poți vedea și tu imaginile în galeria de mai sus.

Printre numele importante care vor purta cele mai noi creații ale Rihannei se află Gigi Hadid, Erykah Badu, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Adriana Lima, Vanessa Hudgens, Behati Prinsloo și Sabrina Carpenter.

Anunțată ca „o sărbătoare a corpului și mișcării”, noua colecție „prezintă linii puternice care trasează contururile corpului, și siluete neconvenționale care împing granițele individualității, pentru a scoate la iveală the baddie in everyBODY,” conform comunicatului de presă.

Cât despre colecție în sine, e cazul să ne așteptăm la piese din latex negru, albastru și roșu, seturi din dantelă neon, body-uri din plasă, lamé argintiu și multe altele. Toate vor fi disponibile online chiar de vineri, în mărimi de la XS-3X / S la XXXL promovând ideea de diversitate și body positivity, pe shop-ul Amazon Fashion și pe site-ul Savage X Fenty.

Lansat în 2018, brand-ul organizează anual un show de mare anvergură, incluzând coregrafii și scenografii inedite, muzică live și ceva din spiritul rebel al Rihannei. Savage x Fenty a fost evaluat la peste 1 miliard de dolari anul acesta, făcând din creatoarea sa cea mai bogată cântăreață din lume.

Citește și:

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro