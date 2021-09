Vedete care au reușit să aibă afaceri de succes

Chiar dacă se află de mulți ani în atenția publicului datorită carierei pe care o au, acest aspect nu le-a împiedicat pe vedetele de mai jos să pună bazele unor brand-uri sau să se implice în afaceri. În mod cert notorietatea dobândită până acum le-a ajutat în ceea ce privește promovarea afacerilor și construirea unor imperii de succes.

Jessica Alba

Pe Jessica Alba ai văzut-o în filme precum Sin City, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, The Eye, dar și în mai multe emisiuni TV, însă dincolo de cariera în actorie, ea a decis să se implice și în afaceri. A lansat The Honest Company în 2012 alături de Christopher Gavigan. Începând din iunie 2021, compania vedetei este evaluată la peste 1 miliard de dolari. Compania ei vinde produse de calitate pentru îngrijirea bebelușilor, însă poți regăsi și produse de make-up, precum rujuri, mascara sau fard de obraz.

Gwenyth Paltrow

Și actrița Gwyneth Paltrow și-a încercat norocul în afaceri. Ea este cunoscută acum pentru brand-ul ei de lifestyle numit Goop, pe care l-a lansat în 2008 și care prima dată era de fapt un newsletter săptămânal. De atunci și până acum, Goop a acumulat o valoare netă de peste 250 de milioane de dolari. Compania actriței a devenit un imperiu în materie de wellness și lifestyle, unde poți găsi mai multe produse destinate plăcerii sexuale, îngrijirii personale și nu numai. Produsele comercializate de vedetă au stârnit cu mai multe ocazii controverse, cum ar fi atunci când a vândut o lumânare parfumată cu aromă de vagin.

Sarah Jessica Parker

La începutul anilor 2000, Sarah Jessica Parker era o apariție pe care nu o puteai rata datorită rolului Carrie Bradshaw din Sex and The City. Dacă ținutele pe care actrița le-a purtat te-au impresionat, ar trebui să le vezi și pe cele pe care le va avea în producția HBO MAX And Just Like That…, continuarea celebrului serial. Sarah Jessica Parker s-a aventurat în lumea afacerilor și a lansat un brand numit SJP, care s-a concentrat pe crearea de pantofi, și are două magazine în America. Fiind atât de pasionată de ceea ce face, actrița are și o colecție de parfumuri, SJP Beauty, iar brand-ul a obținut o valoare netă de 150 de milioane de dolari.

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg este cunoscut pentru filmele de acțiune în care a jucat, însă cu siguranță nu știai că este și antreprenor. Alături de frații săi, Donnie și Paul, actorul conduce o afaceri cu burgeri, Wahlburgers, care se regăsește în 19 state din America. Compania are o valoare netă de peste 300 de milioane de dolari. De asemenea, Mark Wahlberg e investitor și într-o companie care comercializează apă numită AQUAhydrate.

Oprah Winfrey

În 2011, după ce a prezentat timp de 25 de ani emisiunea The Oprah Winfrey Show, Oprah Winfrey lansat propria sa televiziune, OWN (Oprah Winfrey Newtwork). Vedeta TV are acțiuni de 25,5% în compania sa de 300 de milioane de dolari și evaluată la aproximativ 75 de milioane de dolari. Oprah are investiții și în alte afaceri, cum ar fi în revista O, The Oprah Magazine, lansată în 2000.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon este implicată în mai multe afaceri. A pus bazele unei companii de producție, Hello Sunshine, pe care a lansat-o în 2016, și care a ajutat la producerea unor emisiuni TV, precum Big Little Lies și The Morning Show. Însă în 2021 a vândut-o pentru suma de 900 milioane de dolari. Actrița este și fondatoarea unui brand, Draper James, care oferă articole de îmbrăcăminte la prețuri accesibile. În mai 2015 a lansat un magazin online, iar toate produsele sale s-au vândut la câteva ore după lansare.

Kylie Jenner

La vârsta de 21 de ani, Kylie Jenner a lansat Kylie Cosmetics, care a făcut-o cea mai tânără miliardară. Compania a fost evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari. În primele 18 luni, Kylie Cosmetics a câștigat 420 de milioane de dolari. În 2019, Kylie Jenner a vândut 51% din acțiunile companiei sale către Coty, fiind vorba de o tranzacție de 600 de milioane de dolari.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher s-a numărat printre cel mai bine plătiți actori de la Hollywood și acest lucru l-a încurajat să își investească banii în lumea tehnologiei. Alături de partenerul său de afaceri, Guy Oseary, a pus bazele unei firme de capital de risc. De asemenea, actorul a lucrat ca inginer de produs pentru a colabora cu Lenovo pentru o aplicație.

Rihanna

Putem spune că Rihanna se bucură de un succes real și în afaceri. În 2017 a lansat Fenty Beauty, ca o nevoie pe care cântăreața a sesizat-o în ceea ce privește produsele incluzive. Pe lângă produse cosmetice, artista s-a extins și a lansat și o gamă de îngrijire a pielii. Publicația Forbes a declarat-o pe Rihanna în august 2021 cea mai bogată cântăreață din lume. Nu este de ignorat nici Savage x Fenty, brand-ul de lenjerie intimă lansat de ea în 2018. Averea artistei este în valoare de 1,7 miliarde de dolari, dintre care 1,4 miliarde de dolari provin din cota ei de 50% din Fenty Beauty, iar aproximativ 270 de milioane de dolari îi revin din Savage x Fenty.

Dr. Dre

Dr. Dre, sau pe numele său real Andre Romelle Young, este un cunoscut producător și artist din industria hip-hop. Acum este și un antreprenor de succes. Este directorul general al unei companii de producție de filme, Aftermath Entertainment. Compania a produs pelicule celebre, cum ar fi Straight Outta Compton. De asemenea, Dr. Dre a fost și fondatorul Beats Electronics, o companie care a fost preluată de Apple în 2014 pentru 3,2 miliarde de dolari. În urma tranzacției, a câștigat peste 603 milioane de dolari.

