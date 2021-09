Zvonurile se confirmă! Kylie Jenner este însărcinată cu al doilea copil și a dezvăluit primele imagini cu burtica de gravidă

Zvonurile care circulă de aproape o lună se confirmă! Kylie Jenner este însărcinată cu al doilea copil. Vedeta a făcut marele anunț prin intermediul unui clip emoționant pe care l-a postat pe contul ei de Instagram.

Clipul începe cu Kylie ținând în mână un test de sarcină care atestă faptul că este însărcinată, test pe care îl arată lui Travis Scott, iubitul ei. Alte secvențe o arată pe Kylie dând marea veste mamei sale, Kris Jenner, chiar cu ajutorul fiicei sale, Stormi. „Stai un pic.. ești însărcinată? Stormi, o să avem un bebeluș! Asta este una dintre cele mai fericite zile din viața mea”, spune Kris Jenner.

În videoclip mai sunt prezentate câteva secvențe de la petrecerea organizată de Kylie cu ocazia împlinirii a 24 de ani, dar și de la vizita la doctor, unde vedeta și iubitul ei au ocazia de a auzi pentru prima dată bătăile inimii copilului. Finalul este adorabil și o arată pe Stormi îmbrățișând și pupând burtica de gravidă a mamei sale.

Urmărește și tu clipul mai jos:

În martie 2020, în cadrul unui interviu pentru Harper’s Bazaar, Kylie Jenner a mărturisit faptul că resimte presiunea din partea celor din jur de a deveni din nou mamă. „Toți prietenii mei mă presează. Stormi își dorește un frate. Cu siguranță că simt presiunea de a-i oferi un frate, însă nu există niciun plan.”

În același interviu, a vorbit și despre relația cu Travis Scott: „Avem o relație minunată, suntem precum cei mai buni prieteni. Amândoi o iubim pe Stormi și ne dorim tot ceea ce este mai bun pentru ea.”

„Sarcina nu este o glumă, este un lucru serios și greu. Încă nu sunt pregătită pentru asta”, a adăugat fondatoarea Kylie Cosmetics într-un live pe Instagram cu prietena ei, Stassie Karanikolaou.

Kylie Jenner a devenit pentru prima dată mamă pe 1 februarie 2018. La vremea respectivă, ea și rapper-ul Travis Scott au negat în repetate rânduri că ar aștepta un copil. Kylie a ținut sarcina secretă până la nașterea fiicei sale, Stormi, cu toate că au existat nenumărate speculații că ar fi însărcinată.

Printr-un mesaj pe Instagram, Kylie a explicat fanilor ei de ce a decis să își țină sarcina departe de ochii presei și și-a cerut scuze pentru că a ascuns acest moment important din viața ei. „Îmi pare rău că v-am ținut în întuneric printre toate zvonurile. Înțeleg că sunteți obișnuiți să vă port cu mine prin toate călătoriile mele. Sarcina mea a fost una pe care am ales să nu o duc în fața lumii întregi. Știam, pentru mine, că am nevoie să mă pregătesc pentru acest rol unic în viață în cel mai pozitiv, nestresant și sănătos mod în care pot. Nu este vorba de un moment de surpriză, nici unul care să implice recompensă financiară. Știam că fetița mea va simți fiecare stres și fiecare emoție așa că am ales să procedez în acest mod pentru mica noastră viață și fericirea noastră”, spunea ea atunci, astfel că nu ar trebui să ne surprindă dacă și acum va proceda la fel.

Kylie Jenner și Travis Scott și-au început relația în aprilie 2017. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2017, la festivalul Coachella. În octombrie 2019 mai multe surse au dezvăluit că s-au despărțit, iar în martie 2020, Kylie a confirmat că formează din nou un cuplu. Cei doi mai au împreună o fetiță, pe nume Stormi Webster, în vârstă de 3 ani.

