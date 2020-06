Charlize Theron neagă că ar fi fost logodită cu Sean Penn

Charlize Theron își promovează în această perioadă noul film în care joacă, producția Netflix The Old Guard, ocazie cu care ia parte la cât mai multe emisiuni TV. Aflându-se la The Howard Stern Show, aceasta a vorbit despre zvonurile că ar fi fost logodită cu Sean Penn, cu care ar fi urmat să se căsătorească.

„Ce? Asta nu e adevărat, nu. Nu era cât pe-aci să mă căsătoresc cu Sean Penn, este o prostie. Am ieșit împreună la un moment dat, dar asta a fost tot”, a spus Charlize Theron. Actrița a continuat: „A fost o relație, cu siguranță, am fost exclusivi, dar asta a durat doar un an. Nu ne-am mutat împreună. Nu s-a pus în niciun moment problema să ne căsătorim. Nu a fost nimic de genul ăsta.”

Charlize Theron și Sean Penn au început să iasă împreună în 2013, iar un apropiat al cuplului a declarat că aceștia s-au despărțit în 2015. Actrița a mai făcut câteva declarații legate de căsătorie în emisiunea lui Howard Stern. „Nu mi-am dorit niciodată să mă căsătoresc. Asta nu a fost niciodată important pentru mine. Dar nu m-am simțit niciodată singură. În acest moment al vieții mele, nu aș avea timp pentru ceva de genul acesta. Căsătoria nu e ceva care să-mi influențeze viața sentimentală”, a mai declarat aceasta.

Charlize Theron are un fiu, Jackson, pe care l-a adoptat în martie 2012. Actriţa sud-africană a avut la mijlocul anilor 90 o relaţie de doi ani cu actorul Craig Bierko, iar în perioada 1997-2001 o relaţie cu Stephen Jenkins, solistul trupei Third Eye Blind, pentru ca mai apoi să înceapă o relaţie cu actorul irlandez Stuart Townsend, alături de care a jucat în filmele Trapped şi Head in the Clouds. Cei doi actori s-au despărţit în ianuarie 2010, după aproape nouă ani petrecuţi împreună.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

